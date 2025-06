Mazara: Giuseppe Lombardo del circolo PD nella direzione regionale del partito

23/06/2025 17:50:00

Il Circolo "Calcedonio Iemmola" del Partito Democratico di Mazara del Vallo conquista una postazione di rilievo nel quadro politico regionale con l’ingresso di Giuseppe Palermo nella Direzione del Partito Democratico Siciliano. Una nomina che va oltre la semplice rappresentanza interna, assumendo una valenza simbolica e strategica in un momento di ridefinizione degli equilibri del centrosinistra siciliano.

Per la prima volta, un esponente del circolo mazarese accede a un organismo dirigente regionale del PD. Un risultato che testimonia il lavoro di ricostruzione politica portato avanti dal gruppo dirigente locale, in una fase storica segnata da frammentazioni, sfide interne e dalla necessità di rinnovare la classe dirigente del partito in Sicilia.

«È un onore, ma soprattutto una responsabilità», ha dichiarato Palermo subito dopo la nomina, sottolineando l’urgenza di dare voce alle istanze della provincia di Trapani e, più in generale, della Sicilia occidentale. Il suo ingresso nella Direzione regionale viene letto come un’occasione per riportare al centro dell’agenda del partito i territori spesso considerati periferici, ma ricchi di energia e istanze politiche inascoltate.

Il segretario del circolo, Giacomo Mauro, ha espresso soddisfazione per un riconoscimento che «premia il lavoro collettivo» e che può rappresentare un punto di svolta per rafforzare la presenza e l’autorevolezza del Partito Democratico sul territorio.