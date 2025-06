25/06/2025 16:37:00

Tutto pronto per il taglio del nastro per la 4^ edizione del Dattilo Cannolo Fest, che apre i battenti il 27 giugno alle ore 18 per concludersi giorno 29, offrendo ai tanti appassionati della manifestazione che da quattro anni trasforma il borgo trapanese in un tempio del gusto e del divertimento, tre giornate di grande armonia e relax.

Organizzato dalla Pro Loco Dattilo APS, con il sostegno della Regione Siciliana - Assessorato all’Agricoltura, del Comune di Paceco e con il supporto logistico della Peralta Production, e con il patrocinio dell’ARS, il festival si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’enogastronomia e delle tradizioni isolane.

Musica, spettacoli, animazione e un’atmosfera unica completano l’offerta di un evento ormai diventato un punto fermo dell’estate siciliana. Il Dattilo Cannolo Fest non è solo una festa del gusto: è un inno all’identità siciliana, tra profumi di terra e risate liberatorie, in uno dei borghi più suggestivi dell’entroterra trapanese. E quest’anno, oltre ai sapori inconfondibili della Sicilia, il festival vedrà protagonisti due giganti della comicità isolana: Manfredi Di Liberto e Antonio Pandolfo, per un doppio appuntamento comico che si svolgerà nelle serate del 27 e 28 giugno.

Da non perdere il Villaggio dei Sapori, cuore pulsante della manifestazione, dove i visitatori potranno gustare il meglio dello street food siciliano – dalle arancine al pane con le panelle, fino all’immancabile cannolo – accompagnato dai prodotti dei Presìdi Slow Food, novità di questa edizione.

Venerdì 27 giugno, inoltre, lo chef Fabio Potenzano, volto della trasmissione Rai ‘È Sempre Mezzogiorno’, porterà in scena un cooking show all’insegna dell’innovazione e della tradizione.

Domenica 29 giugno, invece, toccherà a Luca Pappagallo, star del web e fondatore di Casa Pappagallo, chiudere in bellezza con la sua cucina semplice, autentica e alla portata di tutti.

In programma il 27 giugno anche il talk show “Il gusto della politica: strategia e valori dell’agroalimentare” e il 28 e 29 giugno come da tradizione ormai il Premio 91027 Città di Paceco, che viene assegnato durante il Dattilo Cibus Fest, e che mira a riconoscere e valorizzare le eccellenze del territorio di Paceco.

L’evento si aprirà alle ore 18 di venerdì 27 giugno con “Dattilo Capitale del Folklore” e l’esibizione del Gruppo “Coro Trapani Mia”.