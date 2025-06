Castellammare: questa sera la finale del Primo Campionato di Cucina Popolare Siciliana 

28/06/2025 16:15:00

Rosario Sciuto, chef originario di Catania, e Carlotta Baglieri, giovane talento culinario di Ragusa, sono i due finalisti del Primo Campionato di Cucina Popolare Siciliana Conad, evento di punta all’interno della rassegna Gustorie di Sicilia, promossa dal Comune di Castellammare del Golfo in collaborazione con l’agenzia Feedback.

Dopo giornate ricche di emozioni, ricette tradizionali e profumi inconfondibili della cucina isolana, la competizione giunge al suo momento clou: questa sera, alle ore 20.30 in Piazza Petrolo, si terrà la grande finalissima. Catania sfida Ragusa in un duello di sapori che celebra l’identità gastronomica siciliana, tra piatti iconici, creatività e rispetto per la tradizione.

L’entusiasmo è alle stelle dopo la serata di ieri, quando Piazza Petrolo ha vibrato al ritmo del dj set di Sergio Friscia. Il noto showman ha regalato al pubblico un’esplosione di musica, sorrisi e puro divertimento, trasformando la piazza in una grande festa sotto le stelle.

Tutto è pronto, dunque, per il gran finale: chi conquisterà il titolo di vincitore della prima edizione del campionato dedicato alla cucina popolare siciliana? Rosario Sciuto o Carlotta Baglieri? L’appuntamento è per stasera.