La Corte dei Conti lancia l’allarme: “Liste d’attesa vergognose, sanità da rifondare”

28/06/2025 06:00:00

La Corte dei Conti ha evidenziato, attraverso la requisitoria del Procuratore generale Pio Silvestri, incentrata sul Giudizio di Parificazione del Rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2024, l’insostenibilità del modello attuale se non si rimettono al centro il diritto alla salute e il ruolo del personale sanitario.





Allarme istituzionale

Chi ha responsabilità nazionali non può tirarsi indietro e dovrà affrontare il problema enorme della disparità di accesso alle cure e alle visite, gap mai colmato tra Nord e Sud, nonché le interminabili liste di attesa.

Silvestri ha ribadito un concetto: “La tutela del fondamentale diritto alla salute rimane centrale per definire il parametro di civiltà di un Paese”.





Medicina del territorio e liste di attesa

Per il Procuratore Silvestri uno dei tanti problemi è proprio l'inefficienza della rete territoriale, non fa da filtro: “L’emergenza pandemica ha messo in luce tutte le criticità dell’assetto previgente”, ha detto, denunciando che “medici di base e guardia medica non sono più in grado di porsi come efficace filtro in luogo del generalizzato accesso al pronto soccorso”.

E poi la criticità delle liste di attesa, che viene bollato dalla Corte dei Conti come un “fenomeno vergognoso” che mina l’universalità e l’equità del sistema sanitario.





Disuguaglianze

La Sanità di prossimità, secondo Silvestri rappresenta “una realtà istituzionale più vicina al cittadino” ma deve essere “riorganizzata e rafforzata”.

Quindi bisogna sostenere il ruolo delle Farmacie dei servizi, delle Case della comunità e degli Ospedali di comunità, da realizzare con i fondi del PNRR, e ha invitato a promuovere modelli assistenziali “capillarmente diffusi sul territorio” in grado di offrire “pronta assistenza diagnostica, infermieristica e preventiva con misurato impiego di risorse”. Necessario anche modernizzare l’assistenza attraverso la digitalizzazione: “Funzionale al medesimo obiettivo risulta la previsione del rafforzamento delle interazioni medico-paziente a distanza, investendo in soluzioni di telemedicina”.





Le risorse

Il nodo è sempre lo stesso: una spesa sanitaria che “E’ rimasta sostanzialmente stabile negli ultimi dieci anni, mantenendosi ben al di sotto sia della media OCSE, del 6,9 per cento, sia della media EU del 6,8 per cento. Tale dato non può essere considerato con favore, partendo dal presupposto che la spesa deve essere intesa come un investimento, volto a migliorare le condizioni sociali e, di riflesso, economiche del Paese, riducendo i costi del sistema e sviluppando ampi settori dell'economia nazionale, come quello farmaceutico. Con riguardo alla dotazione finanziaria, si pongono due questioni. Da un lato, quella della disponibilità delle risorse: nel 2024 se ne registra una seppur lieve diminuzione rispetto all'anno precedente, in linea con una tendenza che prosegue anche nelle proiezioni per il 2025. Dall'altro, quella del corretto impiego delle risorse stanziate, in chiave di efficienza, tra i vari livelli di governo”.

Così come, ha evidenziato Silvestri, c’è una marginalizzazione dei professionisti della salute all’interno del sistema pubblico: “Il capitale umano oggi è sacrificato sull’altare dei deficit di budget”.