27 ore "ostaggi" in aeroporto, tra i passeggeri Marco Tardelli e Myrta Merlino

30/06/2025 12:10:00

Un'odissea durata più di un giorno intero ha coinvolto circa 70 passeggeri rimasti bloccati all’aeroporto di Palermo, tra cui la giornalista Myrta Merlino e il suo compagno, l’ex campione del mondo Marco Tardelli. La coppia, insieme a bambini, anziani e altre famiglie, era in attesa di imbarcarsi su un volo Dat diretto a Pantelleria. La partenza, prevista inizialmente con regolarità, si è trasformata in un incubo fatto di rinvii continui, informazioni frammentarie e, alla fine, una cancellazione definitiva del volo.

«Siamo stati ostaggi per 27 ore in aeroporto – ha raccontato Merlino – senza mai ricevere risposte concrete. La situazione è stata gestita in modo inaccettabile, tanto che procederemo con un’azione legale, insieme agli altri passeggeri».

Merlino conosce bene Pantelleria: oltre ad avere lì una casa, è anche presidente della Fondazione Isola di Pantelleria, impegnata nella promozione del patrimonio locale. Nonostante ciò, ha denunciato l’impossibilità di ottenere contatti diretti con la compagnia aerea Danish Air Transport (Dat), che opera su quella che viene definita una “tratta sociale”, cioè essenziale per la connessione tra l’isola e la Sicilia.

Secondo quanto riportato dal sindaco di Pantelleria, Fabrizio D’Ancona, queste tratte dovrebbero essere potenziate nei periodi di alta affluenza, come previsto da normative ministeriali. In presenza di un’alta domanda, la compagnia è infatti tenuta a prevedere voli aggiuntivi o ad utilizzare velivoli più capienti. Tuttavia, queste misure, a giudicare da quanto accaduto, sembrano non essere mai state attuate.

Merlino ha raccontato che il loro aereo, dopo aver sorvolato Pantelleria per circa 40 minuti – presumibilmente a causa della nebbia – è stato costretto a rientrare a Palermo. Ai passeggeri è stato offerto un alloggio in una struttura fatiscente appena fuori città, salvo poi essere svegliati e rimandati in aeroporto alle prime luci dell’alba. Durante le 27 ore di attesa sono arrivati ben 12 avvisi di variazione oraria, a distanza di circa mezz’ora l’uno dall’altro, fino alla comunicazione della cancellazione definitiva.

A rendere la situazione ancora più complicata, il mancato ritiro dei bagagli, rimasti introvabili. «Ora dovremo raggiungere Trapani per imbarcarci su un traghetto, a nostre spese. Nessun aiuto, nessun mezzo messo a disposizione. Una situazione allucinante», ha dichiarato Merlino.

Ma il caso Merlino-Tardelli non è stato l’unico. Nelle ultime ore numerosi voli in partenza o in arrivo da Pantelleria sono stati cancellati o deviati. «Mia figlia è bloccata da questa mattina – racconta Pierantonio, un turista veneto – doveva rientrare a Bergamo con Volotea, ma dopo 10 ore non sappiamo ancora nulla. C'è chi parla di problemi ai radar nel Nord Italia, altri della solita nebbia sull’isola. Fatto sta che, a sera, il volo risulta ancora annullato e la sistemazione proposta è una camerata comune. Vacanza rovinata».

Le richieste di chiarezza e intervento si moltiplicano, e cresce il malcontento per una gestione considerata inadeguata di un servizio fondamentale per il collegamento con Pantelleria, soprattutto nei mesi estivi.