Terr’eMare 2025: Castelluzzo si trasforma in villaggio del gusto tra sapori, saperi e t...

Dal 4 al 6 luglio 2025, il borgo di Castelluzzo si prepara ad accogliere la seconda edizione di Terr’eMare – Castelluzzo tra saperi e sapori, una manifestazione che intreccia gastronomia, identità territoriale e tradizione popolare. Organizzato dall’ASC Castelluzzo con il patrocinio del Comune di San Vito Lo Capo, l’evento animerà Piazza Don Vito Barraco trasformandola in un villaggio del gusto a cielo aperto, con tre giornate ricche di degustazioni, showcooking, talk culturali, musica dal vivo, spettacoli folkloristici e dj set.

Protagonista assoluto sarà il grano, raccontato come simbolo di comunità e memoria contadina, legato a riti collettivi come la semina e la panificazione. I grani storici siciliani, macinati a pietra per preservarne le proprietà originarie, saranno al centro degli showcooking dedicati a due icone della cucina locale: il cuscusu trapanese e le cassatelle di ricotta, servite sia in versione dolce che in brodo. Piatti che rappresentano l’anima semplice e genuina della Sicilia occidentale.

Tra gli appuntamenti più attesi, la presentazione del libro Le ricette del convento a cura dei frati benedettini dell’Abbazia di San Martino delle Scale. I religiosi, noti anche per la loro presenza sui social, racconteranno un modo ironico e devoto di custodire la tradizione culinaria conventuale, svelando ricette antiche e aneddoti di vita monastica.

Terr’eMare sarà anche un’occasione per riflettere sull’identità agricola del territorio, con focus sull’olivicoltura e sull’olio extravergine di San Vito Lo Capo, simbolo di una civiltà contadina ancora viva. In programma anche momenti di confronto e approfondimento sulla cultura materiale locale, tra antichi mestieri, narrazioni e memorie orali.

Non mancherà l’attenzione alla natura e alla sostenibilità con la partecipazione di Frascino Officinali, progetto nato ai piedi del Monte Cofano che valorizza le erbe spontanee dell’entroterra trasformandole in oli essenziali e prodotti naturali. Un esempio concreto di come la sapienza antica possa dialogare con l’innovazione.

Terr’eMare diventa così molto più di una festa gastronomica: è un viaggio esperienziale tra gusto, spiritualità, tradizione e paesaggio. Un’occasione per riscoprire l’anima autentica della Sicilia, lontano dai circuiti turistici più affollati ma a pochi minuti dalle meraviglie di San Vito Lo Capo, meta ideale per chi ama il mare e la buona cucina.

