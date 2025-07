Il Pd di Marsala, Andreana Patti e i delusi da Grillo

La segretaria comunale del Partito Democratico di Marsala, Linda Licari, ha recentemente espresso un’idea in merito a un’alleanza per le elezioni dell’anno prossimo con Andreana Patti e la sua lista Si Muove la Città. Il concetto alla base di questa operazione politica trasversale – sostenuta dalla Patti e rivendicata dalla Licari, anche in termini numerici, per riaffermare la centralità del suo partito come garante di un progetto progressista – è il seguente:

“Questo non significa non dialogare anche con i cittadini che hanno creduto in Massimo Grillo o nel fronte che lo ha sostenuto, ma non con chi ci ha creduto per puro vantaggio personale: certe figure non vanno assecondate, ma messe di fronte alle proprie responsabilità storiche nei confronti della città.

E poi sarebbe pure ora di distinguere tra comunità politiche e liste. Un partito, a differenza dei candidati di ogni tornata elettorale, non può ridurre la sua azione a districarsi in questo listificio in cui si è trasformata la politica marsalese, anche grazie a una legge elettorale che ha favorito un simile scenario. Non si può essere sinceramente impegnati se lo si fa ogni cinque anni e non quotidianamente.”