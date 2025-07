Barbagallo: “Il Pd guidi l’alternativa. Sicilia ferita da sanità, corruzione e abbandono” 

09/07/2025 06:00:00

Anthony Barbagallo, segretario regionale del Partito Democratico in Sicilia, il congresso regionale è terminato, ha ribadito che ci sono le porte aperte pure per i dissidenti ma ad oggi il partito è spaccato. Ricomporre come e da dove partire?

Il momento congressuale in Sicilia è sempre stato di dialogo, di confronto anche aspro. In passato ci sono stati congressi molto duri. La singolarità di quest’ultimo è la mancanza di un antagonista con cui avere il confronto franco. Ma è stato comunque un congresso vivo, intenso, partecipato. Per questo sento il dovere di ringraziare ancora una volta i quasi 10.000 iscritti – su 16.506, il 60,65% – che hanno deciso di esserci, di contare, di dire la loro. Non era affatto scontato, in tempi in cui la politica è spesso vista con diffidenza. Essendo un partito inclusivo continuo a tendere la mano anche alla parte che ha scelto di non partecipare. Sono convinto che prima o poi troveremo una sintesi.





Italia Viva ha accusato le opposizioni in ARS di non essere coerenti, perché poi si spartiscono le mancette. Come intenderà affrontare le situazioni ambigue, specie in un contesto delicato come quello siciliano?

Su questo non ci sono, non ci possono essere ambiguità. Ma prima mi lasci dire che a proposito di coerenza IV lezioni non ne può dare. Ritornando alle mancette io ritengo che, anche alla luce degli ultimi avvenimenti di cronaca, che all’Ars siano necessari metodi più trasparenti per la gestione e l’erogazione delle risorse pubbliche. Quando eravamo noi al governo abbiamo deciso di abolire la famigerata tabella H. negli ultimi tempi la situazione è, diciamo così, complicata e comunque peggiorata.





Le indagini del presidente dell’ ARS Galvagno scuotono la politica. E’ mai possibile che debba sempre arrivare prima la magistratura e non l’etica politica?

Viene fuori uno spaccato degradante, a tratti squallido in cui c’è tutto il “metodo” del centrodestra per la ricerca del consenso: occupazione militare di ogni poltrona per gestire in modo clientelare ogni cosa, favorendo poi amici e amici degli amici. La politica, tutta, ha il dovere di fare uno scatto di reni. Ma per fortuna, almeno, c’è la magistratura. Dal canto suo, il Partito Democratico in Sicilia ha una responsabilità storica: tornare a essere la casa del progresso, del lavoro, della giustizia sociale, del diritto a curarsi, del diritto a restare. Non possiamo limitarci a subire lo scontento: dobbiamo intercettarlo, organizzarne le speranze, trasformarlo in cambiamento.





Qual è la linea politica del PD Sicilia in vista delle prossime elezioni regionali? Ci sarà un’alleanza stabile con il M5S e le altre forze progressiste?

Io penso che dobbiamo innanzitutto dimostrare che il Partito Democratico in Sicilia non si crogiola nel ruolo di forza di opposizione. La priorità deve essere quella di ricostruire una speranza nuova per chi ha smesso di aspettarsi qualcosa dalla politica. La speranza è l’ambizione di ritornare a governare questa terra! Con la consapevolezza che da solo il PD non basta e che dobbiamo essere pronti a sporcarci le mani. A scommettere sul campo largo, aprendo all’associazionismo, al volontariato e a tutti quei mondi che ci guardano con attenzione, con il PD come baricentro della coalizione alternativa alle destre.





Quali sono, secondo lei, le priorità assolute che la Regione Siciliana deve affrontare oggi alla luce degli scandali della Sanità, dei cantieri aperti e mai finiti, della siccità e di emergenze che non sono mai state risolte?

Sono diverse le priorità che ho individuato e inserito anche nella mia relazione di insediamento, lo scorso 21 giugno a Palermo. Le elenco le principali.

1) Il pd siciliano è soprattutto il partito di Pio La Torre e di Pier Santi Mattarella. La priorità per noi resta sempre la lotta e del contrasto alla mafia. In questa terra la lotta alla mafia è questione centrale in ogni aspetto. Sanità, territorio, rifiuti, lavoro, sviluppo, inquinamento della macchina amministrativa sono tutti elementi che necessitano di un’analisi che parta dal ruolo giocato dai poteri criminali.

2) La sanità in Sicilia vive una crisi strutturale, figlia di scelte politiche sbagliate e di un’inerzia gestionale colpevole. Liste d’attesa infinite, pronto soccorso al collasso, migliaia di cittadini costretti a curarsi altrove o a rinunciare alle cure. Il Partito Democratico propone un piano regionale per la rinascita della sanità pubblica: stabilizzazione del personale precario e assunzione di nuovi medici e infermieri, rilancio della medicina territoriale, potenziamento della telemedicina e dei consultori, edilizia sanitaria moderna e sostenibile. La salute non può dipendere dalla geografia o dal reddito: o è diritto universale, o non è. Basta tagli, basta solitudini, basta rassegnazione.

Al terzo punto l’Istruzione e futuro: In Sicilia un ragazzo su cinque abbandona la scuola prima del diploma. È il segno di un’emergenza educativa che lacera il futuro della nostra terra. Dobbiamo ricostruire una filiera dell’istruzione che parta dalla scuola dell’infanzia e arrivi fino all’università, alla ricerca e al lavoro qualificato.

Parlando di sviluppo economico (sociale) bisogna puntare anche su Energia e transizione ecologica. Sta cambiando l’economia, il lavoro, il paesaggio. La Sicilia può esserne protagonista, ma solo se riesce a guidare questo processo. Oggi produciamo solo un terzo del nostro fabbisogno da rinnovabili: troppo poco per un territorio che ha sole, vento, competenze e porti strategici. Il PD propone una regia pubblica forte che definisca dove e come si può costruire, proteggendo il suolo agricolo, tutelando le comunità locali e garantendo trasparenza. Serve un piano per gli accumuli, per le reti elettriche, per le comunità energetiche.





Ponte sullo Stretto, una priorità o una distrazione dai problemi reali?

La certezza è la sottrazione di ingenti fondi destinati alla Sicilia e dirottati sul miraggio su cui Matteo Salvini sta investendo tutto. Il Ponte (che non si farà mai) è uno dei suoi cavalli di battaglia insieme al contrasto all’immigrazione. Sappiamo tutti come sta andando: nel canale di Sicilia le traversate continuano, i disperati continuano a partire su carrette del mare e nel Mediterraneo muoiono. Eppure tanti fondi pubblici sono stati usati per costruire quel centro in Albania che non ha assolutamente senso. E sul Ponte: la Sicilia sconta ancora collegamenti da primi del Novecento e ci vogliono illudere con l’Ottava meraviglia...





Il PD nazionale parla spesso di rinnovamento. Il PD Sicilia come si sta muovendo su questo fronte, in termini di classe dirigente e metodi partecipativi?

Abbiamo scelto di dare a una nuova generazione di dirigenti, donne e uomini che non sono stati selezionati per cooptazione, ma che si sono affermati attraverso il confronto, il merito, la presenza nei territori.Il rinnovamento deve essere un fatto politico prima ancora che anagrafico: spazio a nuove generazioni. Giovani sindaci, amministratrici competenti, segretari di circolo. Lo abbiamo fatto in Assemblea e anche nella Direzione, compsta al 20 per cento da giovani e under 30.