 Marsala: chi sono i campioni in campo dell’8° Open Maschile e 1° Open Femminile di Tennis

19/07/2025 11:05:00

Marsala si conferma ancora una volta punto di riferimento per il tennis nazionale, ospitando un’edizione da record del celebre Torneo Nazionale Open, giunto alla sua ottava edizione per la categoria maschile e alla sua prima, attesissima edizione per quella femminile. L’evento, organizzato con cura e passione dalla Società Canottieri Marsala, presieduta dall’avvocato Renzo Carini, ha richiamato l’attenzione di tennisti e appassionati da tutta Italia.

Merito dell’eccezionale lavoro del direttore del torneo, il maestro Nicola Barraco, che è riuscito a trasformare questa edizione in un vero e proprio spettacolo sportivo, portando a Marsala nomi di spicco del panorama tennistico nazionale e internazionale.

Tra i campioni in gara, spiccano Riccardo Bonadio, atleta con esperienza nei circuiti ATP, Antonio Massara, Salvatore Caruso, ex top 100 al mondo, Nicolò Catini, Antonio Caruso, e tra le protagoniste del tabellone femminile Federica Di Sarra, Lisa Sabino, Giulia Maria Paternò e molte altre giocatrici di alto livello.

L’ingresso alle fasi finali, che si preannunciano ad altissimo tasso tecnico, rappresenta il culmine di settimane intense di sfide sul campo, vissute tra passione, impegno e grande sportività.

Un successo non solo sportivo, ma anche organizzativo, che sottolinea la crescita continua del torneo e dell’intero movimento tennistico locale, grazie al lavoro sinergico tra istituzioni, staff tecnico e la sempre più numerosa partecipazione del pubblico.

Marsala si appresta dunque a vivere un weekend all’insegna del grande tennis, con partite che promettono emozioni, colpi spettacolari e la consacrazione dei nuovi campioni

dell’estate 2025.