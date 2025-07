Pantelleria tra stagioni e ricordi: il 31 luglio il film di La Marca al Circolo Agricolo

29/07/2025 11:24:00

Giovedì 31 luglio al Circolo Agricolo di Scauri, nell’ambito di “Panteschitá Estate 2025”, sarà proiettato il documentario E se l’isola si perde nel tempo…, firmato dal regista Nello La Marca.

Un’opera intima e toccante, girata tredici anni fa, che racconta Pantelleria seguendo il ritmo delle stagioni, restituendo un ritratto vivido e malinconico di un’isola che cambia, che si trasforma, e che rischia di smarrire la propria memoria.

La proiezione invernale dello scorso anno aveva raccolto un pubblico così numeroso da superare la capienza della sede dell’Unipant. Da lì la promessa di offrire nuove occasioni per vedere il documentario, che oggi si concretizza con l'appuntamento estivo di Scauri, previsto alle ore 21.00 con ingresso gratuito (fino a esaurimento posti). Nel film scorrono immagini e testimonianze di una Pantelleria che in parte non esiste più. I gesti quotidiani, le feste popolari, le voci di uomini e donne scomparsi: un archivio di umanità e tradizioni che ha profondamente emozionato il pubblico alla prima proiezione, riportando alla luce storie familiari, rituali agricoli, dettagli di un passato prossimo che si sta facendo remoto. Il secondo appuntamento previsto al Castello per l’11 agosto è stato rimandato a settembre per evitare sovrapposizioni con la presentazione del nuovo film di Luca Zingaretti al Cineteatro San Gaetano.

Nel frattempo, è già confermata la proiezione del 5 settembre al Circolo Trieste di Khamma. Il documentario, oltre a essere un contributo prezioso alla memoria collettiva dell’isola, è anche un invito a riflettere su ciò che si rischia di perdere. E l’Unipant, che promuove la proiezione, invita chi parteciperà a sostenere l’associazione con un’offerta libera.