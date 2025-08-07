Sezioni
Cronaca
07/08/2025 21:05:00

Salvataggio da record a Castellammare del Golfo: otto ore per liberare un cane

Un intervento lungo e delicato, quello dei Vigili del Fuoco nelle campagne di Castellammare del Golfo. Oggi una squadra del distaccamento di Alcamo, con il supporto delle unità specializzate USAR (Urban Search and Rescue) e AVPR, è intervenuta per salvare un cane finito in una tana, probabilmente scavata da un’istrice.

I soccorritori hanno lavorato ininterrottamente per oltre otto ore, scavando con attenzione per non mettere a rischio l’animale. Alla fine, l’intervento si è concluso nel migliore dei modi: il cane, visibilmente provato ma in buone condizioni, è stato recuperato e riconsegnato al proprietario, presente sul posto per tutta la durata delle operazioni.

Un salvataggio che dimostra ancora una volta la dedizione e la professionalità delle squadre operative dei Vigili del Fuoco.