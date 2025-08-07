Trapani celebra la Giornata della Pace con una fiaccolata e un contest musicale

07/08/2025 02:00:00

In occasione della Giornata Internazionale della Pace, che si celebra annualmente il 21 settembre, il Comune di Trapani ha organizzato un evento speciale per riflettere insieme sul valore della pace, della solidarietà e dei diritti umani. La manifestazione, che coinvolge numerosi enti locali, avrà luogo a partire dalle ore 18:00 con una suggestiva fiaccolata per la Pace, che partirà da Piazza Vittorio Emanuele e terminerà in Piazza Mauro Rostagno, presso l'ex Mercato del Pesce.

La fiaccolata, simbolo di speranza e di impegno collettivo, sarà seguita, a partire dalle 20:00, dal contest musicale #voltievocioltrefrontiera2.0. Questo evento, già lanciato in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2025, celebrata a Trapani il 11 luglio scorso, darà spazio a tutti gli artisti, anche emergenti, che desiderano esprimere attraverso la musica il tema della pace e della nonviolenza. Il contest si svolgerà in un'atmosfera di grande inclusività, animata da partecipanti di diverse estrazioni sociali e culturali, grandi e piccini, che si uniranno per condividere la propria visione della pace.

La Piazza Mauro Rostagno, trasformata per l'occasione in un palcoscenico di suoni e colori, ospiterà anche un angolo gastronomico a cura dell'Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Trapanesi, offrendo un'ulteriore occasione di contaminazione interculturale. La piazza, infatti, sarà animata da un'esplosione di sapori, musiche e tradizioni, simbolo della ricchezza che deriva dall'incontro tra culture diverse.

Il contest musicale #voltievocioltrefrontiera2.0, aperto a tutti gli artisti, è un invito a riflettere sulla pace come valore universale, un valore che trascende le barriere geografiche, culturali e sociali. Gli artisti saranno chiamati a interpretare, con la loro musica, il significato profondo della pace e della nonviolenza, con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e di promuovere un messaggio di speranza e di unità.

L'evento, patrocinato dalla Consulta Comunale per la Pace e la Cooperazione, la Solidarietà Internazionale e la Promozione dei Diritti Umani, nonché da numerosi enti e associazioni del territorio, rappresenta un'opportunità per tutta la comunità di Trapani di unirsi in un atto simbolico di pace, celebrando insieme i principi di cooperazione e solidarietà che stanno alla base di una società giusta e inclusiva.

Il Comune di Trapani invita tutti i cittadini a partecipare a questa importante iniziativa, che si propone di rinnovare l'impegno per la pace, per la tutela dei diritti umani e per un mondo più equo e solidale.



