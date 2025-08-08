Sezioni
Politica

» Attività dell'Ars
08/08/2025 16:04:00

Un ritardo inaccettabile, che rischia di svuotare una legge fondamentale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-08-2025/1754575503-0-un-ritardo-inaccettabile-che-rischia-di-svuotare-una-legge-fondamentale.jpg

Un ritardo inaccettabile, che rischia di svuotare una legge fondamentale. A quattro anni dall'approvazione della L.R. 11/2019, la Regione Siciliana non ha ancora nominato il Comitato Permanente per la Pace e la lotta al razzismo, previsto dall'articolo 5 della norma. La mancata nomina del Comitato rende inefficace l'istituzione del registro regionale delle associazioni per la Pace e la Nonviolenza.
Per questo l'on. Valentina Chinnici, vicesegretaria del PD siciliano, ha presentato un'interrogazione urgente al Presidente Renato Schifani, sottoscritta da tutti i deputati del Gruppo PD all'ARS. Un atto necessario per chiedere conto di un vuoto incomprensibile, soprattutto in un momento storico segnato da guerre, tensioni sociali e crescenti episodi di intolleranza.  
“Non si può aspettare ancora - denuncia Chinnici - mentre il mondo brucia e le discriminazioni aumentano, la Sicilia resta senza uno strumento fondamentale per costruire pace e inclusione. Un’inerzia grave e inaccettabile”.  
L'interrogazione chiede con urgenza: le ragioni del ritardo nella nomina del Comitato; tempi certi per la sua costituzione; come verrà valorizzato il Registro delle Associazioni già istituito; le risorse previste per politiche concrete su pace e diritti.  
“La legge c'è - conclude Chinnici - ma senza il Comitato resta inefficace. Non possiamo permetterci di perdere altro tempo”.



