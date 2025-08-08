Accordo fra Ac Trapani e Grimaldi Lines per accogliere alla Monte Erice i piloti da tutta Italia

08/08/2025 16:10:00

La Monte Erice si apre sempre più ai piloti provenienti da tutto il panorama nazionale e lo fa grazie all’accordo raggiunto dall’Automobile Club Trapani, organizzatore della cronoscalata, con la compagnia di navigazione Grimaldi Lines.

L'accordo mira a ridurre l'impatto economico delle trasferte, offrendo uno sconto del 20% sui biglietti per i collegamenti marittimi da e per la Sicilia. Questo significa che i piloti, che si preparano a gareggiare nella sessantasettesima edizione della Cronoscalata (dal 5 al 7 settembre), potranno usufruire di questa agevolazione per i viaggi sulle rotte da Napoli e Livorno a Palermo, e viceversa.

L'iniziativa è valida per le prenotazioni effettuate fino al 9 settembre, con partenze a partire dal 1° settembre. Lo sconto è cumulabile con eventuali offerte speciali in corso, ma non è applicabile su tariffe per residenti, senior, young, o altre convenzioni.

“Questa partnership non è solo un semplice accordo commerciale, ma rappresenta un passo significativo per l’intero mondo del motorsport in Sicilia e non solo – sono le parole di Giovanni Pellegrino, presidente dell’Automobile Club Trapani -. Grazie a questa collaborazione, tutti i piloti che prenderanno parte alla Cronoscalata Monte Erice potranno beneficiare di uno sconto esclusivo sulle tratte da e per la Sicilia. Sappiamo bene quanto i costi di viaggio possano incidere sul budget di un pilota, e il nostro obiettivo è sempre stato quello di supportarli concretamente. Vogliamo che la Monte Erice sia sempre più accessibile e attrattiva, richiamando piloti da ogni parte d'Italia”.



