Antonini contro Tranchida: "Delinquenti politici", la guerra sul Palashark e il rischio di tensioni con i tifosi 

12/08/2025 06:00:00

“Questi delinquenti della politica hanno detto che la Trapani Shark è abusiva,” così Valerio Antonini ha iniziato il suo affondo nei confronti di Giacomo Tranchida, sindaco di Trapani, di Emanuele Barbara, assessore allo sport, di Orazio Amenta, dirigente dei Lavori Pubblici, e di Giovanni Panepinto, segretario comunale. Tutti sono accusati di compromettere il futuro della società sportiva trapanese, scatenando un conflitto che non riguarda solo la gestione dell’impianto, ma anche la politica locale.

La vicenda ha preso una piega inaspettata dopo l’ennesima riunione tecnica al Comune, convocata per discutere della convenzione trentennale che lega il Palashark alla società sportiva. Al tavolo erano presenti, per la Trapani Shark, l’avvocato Roberto Schifani, il responsabile della comunicazione Paolo Cericola e altri tecnici; per il Comune, l’assessore Emanuele Barbara, il segretario Giovanni Panepinto e il dirigente Orazio Amenta. Grandi assenti proprio i due protagonisti della contesa: Antonini e Tranchida.

La riunione, caratterizzata da toni pacati, si era conclusa con un patto di riservatezza tra le parti in attesa di un nuovo incontro fissato per il 19 agosto. Ma quell’impegno è durato poco: meno di 15 minuti dopo, Antonini ha avviato una diretta su X (ex Twitter) accusando pubblicamente il Comune di aver definito la Trapani Shark “abusiva” e annunciando un’azione legale da 50 milioni di euro di risarcimento danni.

Il casus belli è il cambio di natura giuridica della società: nel 2024, con la promozione in Serie A, la Trapani Shark è passata da SSD (senza scopo di lucro) a Srl (con fini di lucro), come richiesto dai regolamenti della Lega Basket. Una modifica che, secondo la giunta Tranchida, invalida la convenzione e obbliga la società al pagamento di un canone di affitto per l’uso del Palasport.

La società Trapani Shark, a seguito delle FOLLIE comunicate nel tavolo che hanno definito “tecnico” il Signor Tranchida e la sua pretora, indica quanto segue:



1- La convenzione è assolutamente VALIDA e sono prive di fondamenta qualsiasi tentativo MALDESTRO del Comune di Trapani… — Valerio Antonini (@ValerioAntoPres) August 11, 2025

Nella convenzione, firmata nel 2023, è scritto chiaramente — e ripetuto in sei o sette articoli — che le entrate e le uscite derivanti dalla gestione dell’impianto devono essere equivalenti e che ogni surplus deve essere reinvestito nella struttura. Secondo il Comune, le rendicontazioni presentate dalla società non solo non hanno rispettato questo principio, ma mostrano entrate superiori alle uscite, senza un reinvestimento diretto nel Palashark. Da qui la richiesta di pagamento di canoni e bollette arretrate.

Antonini respinge le accuse e sostiene di avere prove che l’assessore Barbara fosse a conoscenza del cambio di status, promettendo di pubblicare un video in cui lo stesso Barbara lo conferma. “Se entro domani non riceveremo una conferma ufficiale che il Palashark è ancora a nostra disposizione, ci sposteremo in un altro impianto e chiederemo il sequestro del Palasport”, ha dichiarato, accusando Tranchida di agire “in malafede” e di voler colpire la società per ragioni politiche.

Il sindaco non ha abbassato i toni: “La convenzione firmata originariamente riguardava una società dilettantistica. Ora che la Trapani Shark è diventata una società a scopo di lucro, le leggi vanno rispettate”. E ha aggiunto: “Per me i colori granata, per la storia che rappresentano, non possono mai essere abusivi nella propria città. Ma vanno difesi rispettando le regole, per rispetto della città e dei trapanesi”.

Sul fronte legale, è intervenuto l’avvocato Roberto Schifani, difensore della Trapani Shark, che ha contestato “con fermezza la decisione del Comune di considerare decaduta la convenzione”, definendola “una scelta che mette a rischio il futuro sportivo e l’interesse della collettività trapanese” e ricordando “gli ingenti investimenti effettuati dal Dott. Antonini per rilanciare lo sport cittadino”.

Dal mondo politico, il consigliere Tore Fileccia ha difeso il club: “La Trapani Shark è un emblema dello sport, ha elevato Trapani a palcoscenici nazionali e internazionali. È norma federale il passaggio da SSD a Srl, non un capriccio”. E ha attaccato l’amministrazione: “Il problema non è Antonini, il problema è avere un sindaco inadeguato”.

Più istituzionale la posizione dell’onorevole regionale Dario Safina (PD), che ha invocato il dialogo: “Proclami e annunci catastrofici non giovano a nessuno. Il futuro sportivo e imprenditoriale di Trapani non può diventare terreno di scontro personale. Il tavolo tecnico è l’unica via”.

Ma sullo sfondo di questa disputa c’è un elemento che preoccupa anche le autorità: il rischio di ordine pubblico. Antonini stesso ha ammesso di aver ricevuto decine di chiamate dai tifosi e, pur chiedendo loro di mantenere la calma, ha avvertito: “Non dobbiamo dare adito a queste persone di fare le vittime. Se dobbiamo manifestare, lo dobbiamo fare in modo coeso”.



