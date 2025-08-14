Trapani, l’Aurora di Sea Watch sbarca 38 migranti: “Oggi diamo il benvenuto alla vita”

14/08/2025 06:00:00

"Benvenuti in Europa" con queste patole gli attivisti di Mediterranea Saving Human hanno accolto i 38 migranti sbarcati a Trapani.

Nello stesso giorno in cui il mare di Lampedusa si è trasformato in tomba per decine di persone, a Trapani si è scritta una storia diversa, ma segnata dalla stessa urgenza di vita. A circa 14 miglia dall’isola di Lampedusa, due imbarcazioni cariche di migranti si sono capovolte: 27 i corpi già recuperati, tra cui quelli di tre adolescenti, almeno una decina i dispersi e 60 le persone tratte in salvo. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per naufragio colposo, coordinata dal procuratore Giovanni Di Leo.

L’ONG Mediterranea, nata nel 2018 dall’indignazione per le politiche dei porti chiusi, continua a operare sia in mare – con navi come Mare Jonio e Mediterranea – sia a terra, lungo rotte di guerra e frontiera. «Il nostro è un atto di umanità imprescindibile – ribadiscono gli attivisti –. La vita umana ha valore, al di là del colore della pelle e della provenienza».

Un’altra volontaria ha ricordato un precedente sbarco: «Allora abbiamo potuto salutarli, stringere mani e restituire un sorriso. In quel momento si sono sentiti esseri umani. Oggi invece li vediamo solo da lontano, portati via subito. È doloroso non poter condividere nemmeno un attimo di umanità».



