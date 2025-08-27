Sezioni
Cronaca

» Incidenti
27/08/2025 19:28:00

L'incidente di Pizzolungo: non ce l'ha fatta Emilio Reginella

Non ce l’ha fatta Emilio Reginella, 45 anni, biologo marino, orginario di Napoli, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale lo scorso 20 agosto lungo la strada provinciale che collega Trapani a San Vito Lo Capo. L’uomo è deceduto dopo sette giorni di agonia all’ospedale Sant’Antonio Abate, dove era stato ricoverato in condizioni disperate.

 

Lo schianto è avvenuto in territorio di Pizzolungo, frazione di Erice, nei pressi della Stele di Anchise. Reginella era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con un’automobile. L’impatto è stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il motociclista in codice rosso al pronto soccorso.

 

Fin da subito le sue condizioni erano apparse critiche e i medici avevano riservato la prognosi. Nonostante gli sforzi del personale sanitario del reparto di Rianimazione, il 45enne non è riuscito a sopravvivere alle gravissime ferite riportate.

 