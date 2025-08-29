Sezioni
Politica
29/08/2025 12:30:00

Tranchida "sfiduciato" su Wikipedia: Antonini indicato come "successore"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-08-2025/1756462987-0-hackerata-la-pagina-wikipedia-di-tranchida-valerio-antonini-indicato-come-successore.jpg

Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida "sfiduciato" su Wikipedia. Nella sezione che l’enciclopedia online dedica all’incarico attuale del primo cittadino è stata inserita la data di fine mandato: il 15 dicembre 2025, spiegando nella descrizione che proprio quel giorno “viene sfiduciato dalla maggioranza del consiglio comunale di Trapani, lasciando la carica di sindaco della città della Sicilia Occidentale”.

 

Inoltre, come successore è stato inserito il nome di Valerio Antonini, il presidente del Trapani calcio e della Trapani Shark che nelle scorse settimane ha fondato il movimento Futuro, schierandosi apertamente contro l’attuale sindaco ed amministrazione.

A renderlo noto è stato lo stesso Giacomo Tranchida che ha deciso di sporgere una denuncia alle autorità giudiziarie. “Questo continuo inneggiare all’odio, diffuso ed instaurato in città da parte di qualcuno, porta a questi atteggiamenti che minano la democrazia di una società, di una città, al punto tale che si va ad hackerare un profilo (non certo originato dal sottoscritto) che ha una risonanza e una visione internazionale. Poco importa se oggi accade a Giacomo Tranchida, ma domani potrebbe accadere a qualche altro. La denuncia fatta oggi non è solo per accertare la responsabilità ed individuare gli autori, ma anche per evitare che altri cittadini possano finire sulla graticola di una logica che non è più politica di contrapposizione di idee, ma assume adesso un altro sapore”.