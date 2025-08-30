Pensioni di settembre in pagamento nel trapanese dal 1° settembre

A partire da lunedì 1° settembre 2025 saranno in pagamento le pensioni del mese di settembre in tutti i 70 uffici postali della provincia di Trapani.
Per chi ha scelto l’accredito sul Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution, l’importo sarà disponibile dalla stessa data. In alternativa, chi possiede una Carta di Debito collegata al conto o al libretto, oppure una Postepay Evolution, potrà prelevare il denaro in contanti dai 69 sportelli ATM Postamat presenti sul territorio, senza doversi recare necessariamente allo sportello.
Per limitare code e tempi di attesa, ai pensionati viene raccomandato di evitare i primissimi giorni del mese e, se possibile, di recarsi negli uffici postali in tarda mattinata o nelle ore pomeridiane.