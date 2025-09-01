Sullo Stagnone di Marsala il sindaco Grillo non ha avuto coraggio

01/09/2025 06:00:00

Ci vuole coraggio ad amministrare e anche determinazione, la moderazione è importante per raggiungere accordi e non sfilacciare fiducia prima e rapporti dopo. Ci vuole coraggio a scegliere, anche quando si tratta di scelte impopolari ma che sempre hanno come linea di demarcazione il bene comune, quello vero e non fatto di soliti slogan vuoti e ricchi di retorica.



Ci vuole coraggio, quello che è mancato all’amministrazione di Massimo Grillo, che oggi appare incartata e pure bloccata nelle mosse politiche, ma che potrebbe pure sorprendere.



Intanto verrà ricordata come l’Amministrazione che in 5 anni e mezzo (salvo sorprese degli ultimi mesi) ha deciso-per convenienza-di dimenticare lo Stagnone. Di non ascoltare le puntuali osservazioni che sono arrivate dalle associazioni ambientaliste (aberrate da chiunque tranne dalla scienza), di non ascoltare gli abitanti della zona sopraffatti da musica, balli, inciviltà allo stato puro. E non sono cittadini bacchettoni. No. E nemmeno i nemici della “cuntintizza”. Sono persone che vorrebbero vivere in pace, che pagano le tasse, che hanno bisogno di portare dentro le Aule preposte i loro bisogni.



Questa Amministrazione non è stata coraggiosa, nemmeno ci ha tentato e certamente non lo farà adesso in aperta compagna elettorale, i chioschi sono voti.

E quindi si continuano a perpetrare danni ambientali, macchine contromano, parcheggiate sulla pista ciclabile, giochi di artificio ogni sera, cavalli in acqua.

Nessuno ha mai parlato di non fare sviluppare quella zona ma certamente di mantenerne intatte le caratteristiche naturalistiche. Sono patrimonio di tutti.

Ambiguità e inerzia non sono punti di forza mai. La Riserva orientata dello Stagnone è davvero un ecosistema unico, non ci si va solo per osservare il tramonto e postare una foto, e la politica che avrebbe dovuto dare l’esempio ha scelto la strada più facile: assecondare interessi contrastanti, chiudere un occhio su eventi non autorizzati e piegare le regole alle convenienze del momento.



E’ mancata la volontà, è mancato il coraggio, di imporre un modello di turismo rispettoso dell’ecosistema. Tra assenza di controlli e regole non rispettate il risultato è sotto gli occhi di tutti.



Non va meglio nemmeno in consiglio comunale, la discussione non approda nemmeno. Anche lì un conflitto perenne tra gli amici che portano i voti e la tutela dello Stagnone. E’ la politica che c’è a Marsala e che logora questa città da tanti anni, basti dare uno sguardo ai componenti del consiglio comunali: la maggior parte si trova lì da 20 anni.

Eppure mentre lo Stagnone muore la corsa alle candidature è affollata. Politici e aspiranti amministratori parlano di sviluppo e di turismo, ma quando si tratta di difendere la Riserva naturale si fa silenzio. La verità è che la politica locale ha deciso, con consapevolezza e responsabilità, di girarsi dall’altra parte. Meglio strizzare l’occhio agli interessi privati e non disturbare la clientela elettorale.





