Coronavirus
16/09/2025 22:07:00

Covid, crescono i contagi in Italia: +30% in una settimana. Nuova variante Stratus

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-09-2025/covid-crescono-i-contagi-in-italia-30-in-una-settimana-nuova-variante-stratus-450.jpg

Salgono i casi di Covid in Italia, complice la diffusione della nuova variante Stratus (XFG, ricombinante di LF.7 e LP.8.1.2). Nella settimana dal 4 al 10 settembre i nuovi contagi hanno superato quota 2.800, il numero più alto registrato in tutto il 2025. Rispetto ai sette giorni precedenti l’aumento è stato di oltre il 30%. Undici i decessi segnalati.

Il numero dei tamponi effettuati è cresciuto fino a 28.938. A livello regionale, la Lombardia guida la classifica con 918 casi, seguita da Campania (496) e Veneto (265).

Pregliasco: “Casi sottostimati, scuole e stagione influenzale accelerano i contagi”

«In Lombardia il 19% dei campioni arrivati alla rete di sorveglianza è rappresentato da Covid, poi abbiamo un 6% di coronavirus non Sars-CoV-2 e già qualche caso isolato di influenza» spiega Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi-Sant’Ambrogio e della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’Università Statale di Milano.

Secondo l’esperto, i dati ufficiali «sono sicuramente sottostimati» perché l’attività di monitoraggio non è più quella degli anni dell’emergenza. «Ma al netto dei limiti, anche nella pratica clinica quotidiana osserviamo questo incremento. La riapertura delle scuole facilita la diffusione, così come l’inizio della stagione influenzale e del consueto cocktail di virus respiratori. È la mia metafora delle onde del sasso nello stagno: un andamento a discese e risalite ogni 6 mesi circa, in corrispondenza dell’emergere di nuove varianti».

La nuova variante Stratus: sintomi e caratteristiche

La variante Stratus, appartenente alla famiglia Omicron, viene descritta come «immunoevasiva». Non più aggressiva delle precedenti, ma capace di diffondersi grazie a mutazioni che ne facilitano la circolazione.

I sintomi restano molto variabili: febbre, difficoltà respiratoria, perdita di gusto e olfatto, fino a forme lievi o asintomatiche. Un segnale più specifico della variante Stratus è la raucedine.

«La gravità – chiarisce Pregliasco – dipende dalla risposta individuale. Omicron non è cattiva, il virus si è rabbonito nel tempo, ma la reazione del singolo fa la differenza».

L’impatto sulla sanità pubblica

Al momento, precisa l’esperto, l’aumento dei casi «non ha un impatto pesante sulla sanità pubblica», ma conferma l’andamento a cicli, con picchi che coincidono con la comparsa di nuove varianti e il ritorno delle condizioni favorevoli alla trasmissione.









