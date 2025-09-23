"Piccole Patrie", protagoniste alla Giornata Tricolore 2025 a Custonaci

23/09/2025 02:00:00

Sabato 27 settembre 2025, alle ore 10.00, la Sala Conferenze di Villa Zina Park Hotel ospiterà la nuova edizione della tradizionale «Giornata Tricolore», appuntamento annuale che quest’anno avrà come tema «Piccole Patrie – Le comunità dei territori per la nuova Italia».

L’iniziativa vuole accendere i riflettori sul valore dei territori e delle comunità locali, viste come “piccole patrie” capaci di contribuire alla crescita complessiva del Paese. In un’epoca segnata da globalizzazione, spopolamento e perdita di servizi, il senso di appartenenza ai luoghi d’origine appare sempre più fragile. Tuttavia, proprio queste realtà – spesso marginalizzate dai grandi processi di sviluppo ma ricche di storia, tradizioni e identità – possono rappresentare un cardine essenziale per costruire nuovi modelli di sviluppo nazionale.

La riflessione che guiderà la «Giornata Tricolore 2025» parte da una domanda cruciale: come preservare e valorizzare le comunità locali in un’Italia che rischia di perdere i suoi territori più autentici? L’obiettivo è quello di immaginare una rete di “piccole patrie” che, connesse fra loro, possano diventare linfa vitale per un’unica grande comunità nazionale.

Come di consueto, alla manifestazione prenderanno parte numerosi esponenti del mondo politico e culturale italiano. L’evento è patrocinato dalla Fondazione Alleanza Nazionale e accompagnato dalla diffusione di uno spot ufficiale, visibile qui sotto.

Un appuntamento che non è soltanto una celebrazione del tricolore, ma anche un’occasione di confronto e progettualità per il futuro delle comunità locali, cuore pulsante della nuova Italia.



