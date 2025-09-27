Corruzione all'Asp: arrestati commercialista e dirigente

27/09/2025 11:23:00

Un'operazione lampo della Squadra Mobile di Palermo ha portato all'arresto in flagranza di reato di due figure di spicco: Mario Lupo, noto commercialista e presidente dell'associazione onlus Samot, e Francesco Cerrito, dirigente dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Palermo. L'accusa per entrambi è di corruzione.

Il blitz è scattato nel primo pomeriggio di oggi, interrompendo quello che sembrava essere uno scambio di denaro. Gli agenti del gruppo coordinato da Nino Sfameni sono intervenuti direttamente nell'ufficio del dirigente ASP, sorprendendo Lupo mentre consegnava una somma di denaro a Cerrito.

Al momento, le indagini sono ancora in corso, con perquisizioni e audizioni "a caldo" di persone informate sui fatti che si stanno susseguendo. Le informazioni filtrate sono ancora scarse. È noto che Francesco Cerrito, all'interno dell'ASP 6, si occupa degli accreditamenti delle strutture sanitarie private, un ruolo chiave che lo pone al centro di delicate procedure burocratiche.

Meno chiara è la posizione di Mario Lupo nell'ambito dell'arresto: non è stato ancora precisato se sia stato fermato in veste di professionista privato, come rappresentante di altre associazioni, o specificamente come presidente della Samot, un'importante struttura di volontariato. L'indagine promette ulteriori sviluppi nei prossimi giorni per chiarire i contorni di questa vicenda che scuote il mondo della sanità e della finanza palermitana.



