Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Giornalismo
30/09/2025 09:13:00

Atto intimidatorio contro l’editore de “Il Tarlo”, ulivi tagliati a Trappeto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759216778-0-atto-intimidatorio-contro-l-editore-de-il-tarlo-ulivi-tagliati-a-trappeto.jpg

Gianluca Perlongo, editore della testata giornalistica online Il Tarlo, è stato vittima di un attacco intimidatorio vile e mirato: ignoti hanno tagliato diversi alberi di ulivo in un terreno agricolo di sua proprietà, nella zona di Trappeto, in provincia di Palermo.

 

L’episodio, che appare chiaramente come un’intimidazione, è stato denunciato ai Carabinieri. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire agli autori del gesto, ritenuto un segnale inquietante nei confronti dell’attività giornalistica svolta da Perlongo e dalla sua redazione, spesso impegnata su temi sensibili del territorio.

 

«Un gesto mafioso. Siamo con Gianluca»

Non si è fatta attendere la reazione del sindaco di Partinico, Pietro Rao, che ha espresso pubblicamente solidarietà a Perlongo:

«Un gesto vile e mafioso. Gianluca, siamo e resteremo accanto a te in questa battaglia di coraggio ma anche di civiltà. Sempre avanti e a testa alta».

Anche altri esponenti delle istituzioni locali e del mondo dell’associazionismo si sono uniti al coro di solidarietà, condannando il gesto come un attacco alla libertà di stampa e al diritto dei cittadini ad essere informati.

 

Un attacco alla stampa libera

Il taglio degli ulivi – simbolo di radicamento e di pace – assume in questo contesto un significato ancora più violento. Colpire la terra di un editore che fa informazione significa cercare di intimidire, di far tacere. Ma è anche il segno evidente che il lavoro giornalistico de Il Tarlo dà fastidio a qualcuno. 

 

La solidarietà della redazione di Tp24

La redazione e l’editore di Tp24.it esprimono piena solidarietà a Gianluca Perlongo e alla testata Il Tarlo.
Difendere chi fa giornalismo è difendere la democrazia. Non saranno la paura e la violenza a mettere a tacere chi ogni giorno lavora con coraggio per informare i cittadini.



Native | 2025-09-29 12:21:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2025/cucine-lube-inaugura-un-nuovo-lube-store-a-castelvetrano-250.jpg

Cucine Lube inaugura un nuovo LUBE Store a Castelvetrano

Cucine Lube inaugura a Castelvetrano (Trapani) il nuovo Store certificato LUBE con una superficie di oltre 300mq ed in esposizione i più prestigiosi modelli del brand. Il taglio del nastro ha avuto luogo domenica 28 Settembre con iniziative e...







Native | 30/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758795594-0-la-guida-studio-bellan-sulle-holding-tutti-i-vantaggi-e-il-perche-sempre-piu-imprenditori-le-costituiscono.png

La guida Studio Bellan sulle Holding: tutti i vantaggi e il perché...

Native | 29/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2025/1759140656-0-cucine-lube-inaugura-un-nuovo-lube-store-a-castelvetrano.jpg

Cucine Lube inaugura un nuovo LUBE Store a Castelvetrano

Native | 29/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758798625-0-oltre-il-firewall-it-perche-la-cybersecurity-delle-infrastrutture-critiche-richiede-un-approccio-diverso.jpg

Oltre il firewall IT: perché la cybersecurity delle infrastrutture...