07/10/2025 17:44:00

"Navigare Insieme": A Marsala, Canottieri e Centro Autos siglano un protocollo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-10-2025/1759848595-0-navigare-insieme-a-marsala-canottieri-e-centro-autos-siglano-un-protocollo.jpg

Un'iniziativa di grande valore sociale prende il largo a Marsala, dove la Società Canottieri Marsala A.S.D. e il centro riabilitativo Autos Aequitas Srls, con la sua sede operativa "Centro Diurno Autos", hanno firmato un Protocollo d'Intesa per il progetto "Navigare Insieme". L'obiettivo è chiaro e ambizioso: promuovere l'inclusione sociale e lo sviluppo di competenze fondamentali per ragazzi con disturbi dello spettro autistico (ASD) attraverso le discipline della vela e del canottaggio.

Il protocollo, sottoscritto il 10 settembre 2025 dal Presidente della Società Canottieri Marsala, Lorenzo Carini, e dal Rappresentante Legale di Autos-Aequitas S.R.L.S., Marano Luigi, è frutto di una premessa condivisa: entrambi gli enti riconoscono l'importanza di attività inclusive che favoriscano lo sviluppo psicofisico, relazionale e sociale delle persone con autismo, sfruttando l'ambiente acquatico come catalizzatore.

 

"Navigare Insieme" è stato elaborato congiuntamente per coinvolgere attivamente ragazzi con ASD in percorsi educativi e sportivi. Le discipline del canottaggio e della vela sono state scelte non solo per i loro benefici sul coordinamento motorio e sulla consapevolezza corporea, ma anche per la capacità di stimolare la concentrazione e l'interazione in un contesto di squadra, aspetti cruciali per i partecipanti con autismo.

 

Il protocollo ha una validità iniziale di 12 mesi dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo. Per garantire l'efficacia del progetto, è stato istituito un gruppo di coordinamento congiunto, responsabile della definizione del calendario delle attività, del monitoraggio dell'andamento, della risoluzione di eventuali criticità e della valutazione dei risultati.

 

Questa collaborazione tra il mondo dello sport e quello della riabilitazione rappresenta un esempio virtuoso di come la comunità possa unirsi per offrire opportunità concrete e significative per l'inclusione di tutti, dimostrando che navigare insieme, anche tra le onde della vita, è sempre più bello.



