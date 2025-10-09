Sezioni
Cultura
09/10/2025 16:23:00

Marsala, all’Otium Biblioteca Sociale si apre il nuovo ciclo di incontri culturali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/marsala-all-otium-biblioteca-sociale-si-apre-il-nuovo-ciclo-di-incontri-culturali-450.jpg

Venerdì 10 ottobre, alle 18, l’Otium Biblioteca Sociale di Marsala inaugura un nuovo ciclo di incontri dedicati alla cultura e al dialogo tra letteratura e musica.

Ospite del primo appuntamento sarà Martino Lo Cascio, che presenterà il suo libro Il Quadrato Magico (Mesogea Edizioni), una riflessione narrativa sul potere delle relazioni e delle parole. 

Nel corso della serata verrà anche illustrato il programma autunno–inverno 2025 della biblioteca, che proporrà una serie di eventi dedicati alla lettura, alla musica d’autore e alla scoperta di nuove voci del panorama culturale contemporaneo. L’incontro si terrà nei locali dell’Otium Biblioteca Sociale, in via XI Maggio 106, a Marsala. L’ingresso è libero.



