Marsala, all’Otium Biblioteca Sociale si apre il nuovo ciclo di incontri culturali

Al via le riprese della fiction su Rosario Livatino: "Il giudice e i suoi assassini"

Sono iniziate il 29 settembre in Sicilia le riprese della miniserie televisiva per Rai 1 Il giudice e i suoi assassini diretta da Michele Placido e sceneggiata dallo stesso regista con Angelo Pasquini e Fidel Signorile.Per la prima volta Placido...