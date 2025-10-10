Sezioni
Cultura

» Sociale
10/10/2025 10:00:00

Petrosino: da oggi al 12 ottobre incontro d'Autunno per i Lions siciliani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-10-2025/petrosino-da-oggi-al-12-ottobre-incontro-d-autunno-per-i-lions-siciliani-450.png

Petrosino ospita l’Incontro d’Autunno dei Lions del Distretto 108Yb Sicilia, in programma da oggi al 12 ottobre. Attesi centinaia di soci provenienti dai 123 club dell’isola, che contano complessivamente circa 4.000 iscritti.

 

La tre giorni si svolgerà al Baglio Basile e coinciderà con la conclusione della “Settimana della Salute mentale”, dedicata dai Lions al benessere fisico e psicologico.

Si parte venerdì pomeriggio con la consulta dei Past Governatori, il secondo Gabinetto distrettuale e una tavola rotonda sul tema nazionale “Longevità: un ruolo nuovo nella società di domani”. Previsti gli interventi del Governatore Diego Taviano, del delegato al tema Giuseppe Daidone, di Roshan Borsato (Università Ca’ Foscari di Venezia), di Renzo Taffarello (LC Treviso Host) e di Mons. Vincenzo Paglia, presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita.

 

Sabato 11 ottobre, dopo la sfilata delle bandiere e il saluto del club ospitante, si terranno le relazioni del tesoriere e del segretario distrettuale Luciano Calunniato e Yuri Stefano Paratore, seguite dalla firma di un protocollo d’intesa tra il Distretto Lions e l’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro.

Interverranno poi i coordinatori distrettuali Maurizio Basta (GMT), Giuseppe Falsaperla (GET), Massimo Di Pietro (GLT), Giacomo Cortese (GST), Giuseppe D’Antone (LCIF). A seguire i contributi del PID Domenico Messina e della PID Elena Appiani, quindi la relazione del Governatore Taviano.

Nel pomeriggio, riunione del Centro studi “Edoardo Grasso”, presentazione del nuovo “Bastone elettronico” (BEL) e sottoscrizione di diversi protocolli d’intesa, tra cui la conferma del “Patto di amicizia della via Selinuntina”.

 

La giornata proseguirà con gli interventi del Past Governatore Franco Cirillo, di Salvatore Priola, del Chairman Leo Gabriele Miccichè, della Chairperson CUB Club Valentina Licata e della direttrice della rivista “Lions Sicilia” Mirella Mimma Furneri. In chiusura, prenderanno la parola il Presidente del Distretto Leo siciliano Matteo Siculo, i Vice Governatori Antonio Bellia e Giuseppe Walter Buscema, i Past Presidenti del Consiglio dei Governatori Mariella Sciammetta e Salvatore Giacona, l’Immediato Past Governatore Mario Palmisciano, il Governatore Diego Taviano e il PID Domenico Messina.

Domenica 12 ottobre, infine, un momento conviviale con un’escursione dedicata ai partecipanti.

 

“L’entusiasmo e il fermento nel Distretto – ha detto il Governatore Taviano – mi spingono a fare sempre di più. Service di qualità, donazioni, screening sanitari, gesti di solidarietà e attenzione per il territorio sono diventati parte della nostra quotidianità. Essere portatori di pace e fraternità in un mondo sconvolto dalle guerre è la nostra sfida”.

Un impegno che i Lions siciliani portano avanti sotto il motto del Governatore Taviano: “Concretezza e fraternità nel servizio”.









