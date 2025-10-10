Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Native

» Native
10/10/2025 09:31:00

Marsala, al Cineteatro Don Bosco riparte la nuova stagione tra teatro e cinema 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/marsala-al-cineteatro-don-bosco-riparte-la-nuova-stagione-tra-teatro-e-cinema-450.jpg

Riparte al Cineteatro Don Bosco di Marsala la nuova stagione artistica firmata Nomea Produzioni, con una stagione che unisce teatro e cinema e propone un programma ricco di novità. Otto gli spettacoli in calendario, scelti tra compagnie provenienti da tutta Italia, per offrire al pubblico marsalese una stagione all’insegna della qualità e del divertimento.

Ad aprire il cartellone sarà la compagnia Nomea con la commedia I provini per il Conte Dupall, farsa in atto unico di Andrea Figlioli diretta da Giuseppe Li Causi. La trama ruota attorno a un direttore artistico alla disperata ricerca degli attori perfetti per interpretare il leggendario Conte Duvall: tra candidati egocentrici, improvvisatori scatenati e personaggi più bizzarri che talentuosi, ogni provino si trasforma in un’esplosione di comicità.

I biglietti, con posto assegnato, partono da 10 euro; disponibili anche abbonamenti per l’intera stagione a partire da 70 euro (poltrona) e 90 euro (poltronissima). Per gli abbonati sono previsti omaggi per l’ingresso al cinema durante l’anno. L’elenco completo degli spettacoli è consultabile su www.cineteatro-donbosco.it.

Riparte anche la stagione cinematografica, frutto della collaborazione tra Nomea Produzioni e diverse case di produzione nazionali. Il Cineteatro Don Bosco si propone così come nuovo punto di riferimento per la cultura e l’intrattenimento cittadino, offrendo una programmazione cinematografica varia e aggiornata, visibile e acquistabile online con pochi clic.

Tutte le attività e gli aggiornamenti del Cineteatro sono disponibili sul sito ufficiale, sulle pagine Facebook e Instagram e nella community WhatsApp.
Info: 320 3829996 – 328 5691414.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it









Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760018764-0-marsala-apre-oggi-il-nuovo-conad-superstore-di-corso-gramsci.jpg

Marsala, apre oggi il nuovo Conad Superstore di Corso Gramsci

Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760016101-0-marsala-al-cineteatro-don-bosco-riparte-la-nuova-stagione-tra-teatro-e-cinema.jpg

Marsala, al Cineteatro Don Bosco riparte la nuova stagione tra teatro e...

Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...