Marsala, al Cineteatro Don Bosco riparte la nuova stagione tra teatro e cinema 

Riparte al Cineteatro Don Bosco di Marsala la nuova stagione artistica firmata Nomea Produzioni, con una stagione che unisce teatro e cinema e propone un programma ricco di novità. Otto gli spettacoli in calendario, scelti tra compagnie provenienti da tutta Italia, per offrire al pubblico marsalese una stagione all’insegna della qualità e del divertimento.



Ad aprire il cartellone sarà la compagnia Nomea con la commedia I provini per il Conte Dupall, farsa in atto unico di Andrea Figlioli diretta da Giuseppe Li Causi. La trama ruota attorno a un direttore artistico alla disperata ricerca degli attori perfetti per interpretare il leggendario Conte Duvall: tra candidati egocentrici, improvvisatori scatenati e personaggi più bizzarri che talentuosi, ogni provino si trasforma in un’esplosione di comicità.

I biglietti, con posto assegnato, partono da 10 euro; disponibili anche abbonamenti per l’intera stagione a partire da 70 euro (poltrona) e 90 euro (poltronissima). Per gli abbonati sono previsti omaggi per l’ingresso al cinema durante l’anno. L’elenco completo degli spettacoli è consultabile su www.cineteatro-donbosco.it.



Riparte anche la stagione cinematografica, frutto della collaborazione tra Nomea Produzioni e diverse case di produzione nazionali. Il Cineteatro Don Bosco si propone così come nuovo punto di riferimento per la cultura e l’intrattenimento cittadino, offrendo una programmazione cinematografica varia e aggiornata, visibile e acquistabile online con pochi clic.



Tutte le attività e gli aggiornamenti del Cineteatro sono disponibili sul sito ufficiale, sulle pagine Facebook e Instagram e nella community WhatsApp.

Info: 320 3829996 – 328 5691414.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



