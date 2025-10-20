Sicurezza: istituire le zone rosse anche a Marsala?

20/10/2025 06:00:00

Marsala come Palermo, con zone rosse da istituire.

A richiederlo è il consigliere comunale Rino Passalacqua, che sabato sera ha lanciato l’ennesimo allarme a mezzo social, ma lo ha già fatto un’infinità di volte in Aula, spesso lasciato da solo dai suoi esimi colleghi.

Passalacqua scrive:

“Il centro di Marsala perdura nel suo stato di percezione di insicurezza che infonde nei cittadini. Dopo la chiusura dei negozi si svuota, e le famiglie che vi abitano non raggiungono la serenità quotidiana fino a quando tutti i componenti sono dentro casa! I vertici degli organi istituzionali deputati dimostrano di non essere in grado di ridare fiducia e ristabilire la normalità! Credo sia il tempo, come la vicina Palermo, di istituire una zona rossa proprio nel quadrilatero del centro storico. Ne parlerò al primo consiglio comunale utile, interessando il sindaco di Marsala affinché si faccia portavoce (per come recita la legge) presso il prefetto di Trapani. Non se ne può più!”.

Marsala e la solitudine collettiva

Sabato sera, alle 20.30, la foto che ritraeva via Garibaldi sembrava la scena di un film horror. La città era deserta. Non erano le tre di notte, ma appena le 20.30: l’ora in cui le famiglie dovrebbero uscire per la cena, fare una passeggiata, i giovani mangiare una pizza.

Quella foto racconta lo stato d’animo di Marsala: il centro storico vuoto, le vie principali spente, le serrande abbassate. È una città che ha perso la fiducia in sé stessa, spaventata da episodi di violenza, da un clima di insicurezza che ha convinto molti a restare chiusi in casa o ad andare altrove.

Paura e rassegnazione sono il declino sociale di ogni comunità.

Finora la politica è stata miope: l’amministrazione ha scelto di investire in sagre e passerelle, scambiando l’intrattenimento per cultura. Ma la cultura vera non è solo folklore o cibo di strada: è educazione civica, arte, teatri vivi, biblioteche aperte, spazi sociali dove i giovani possano crescere, confrontarsi, sognare.

Marsala, invece, si ritrova con pochi presidi sociali, pochissimi luoghi di incontro e una politica che preferisce la festa di un giorno alla costruzione del domani.

Marsala è sospesa, in attesa di qualcuno che creda di nuovo nella cultura e nella bellezza come atto politico.

Il paradosso

Marsala, città ricca di storia, è oggi trascurata da un’Amministrazione, quella di Massimo Grillo, che ha scelto di trascurare gli investimenti in cultura vera e strutturale.

Marsala paga il prezzo di questa visione miope: una città che non vive, dove la paura e il disagio sociale si diffondono più rapidamente della cultura.

Vuota non è solo quella strada: vuota è una politica che non tutela i giovani, che non crea spazi sociali, che non cura la comunità rendendola viva e offrendo la certezza di un’educazione culturale accessibile a tutti.



