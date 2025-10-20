Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
20/10/2025 18:10:00

Intossicato da idrocarburi, muore all'opsedale di Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760976974-0-intossicato-da-idrocarburi-muore-all-opsedale-di-trapani.jpg

È morto questa mattina all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani uno dei cinque migranti ricoverati in gravi condizioni dopo aver inalato idrocarburi nella stiva di un barcone soccorso al largo di Lampedusa. L’uomo era stato trasferito ieri in elicottero dall’isola delle Pelagie, ma le sue condizioni, già molto critiche al momento del ricovero, si sono rapidamente aggravate durante la notte.

Il dramma era cominciato durante la traversata: 91 persone si trovavano a bordo del barcone, due delle quali sono state trovate senza vita al momento del soccorso. Altri ventuno migranti presentavano crisi respiratorie acute causate dai vapori tossici del carburante accumulato nella stiva, dove molti di loro avevano viaggiato ammassati per ore, senza aria né vie di fuga.

Cinque dei casi più gravi erano stati trasferiti in elisoccorso negli ospedali di Trapani, Palermo, Agrigento e Sciacca, mentre sedici migranti sono tuttora ricoverati in osservazione al Poliambulatorio di Lampedusa.

La tragedia di queste ore riporta drammaticamente all’attenzione la disumanità delle traversate nel Mediterraneo, spesso compiute su imbarcazioni fatiscenti, stipate oltre ogni limite, dove la miscela di benzina e acqua stagnante nella stiva diventa una trappola mortale.

Le autorità sanitarie siciliane stanno seguendo l’evoluzione clinica degli altri feriti, mentre la Procura ha aperto un fascicolo per ricostruire la dinamica del viaggio e accertare eventuali responsabilità nella gestione del natante.









Native | 20/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760945866-0-il-gruppo-romano-presenta-il-bilancio-di-sostenibilita-2024.jpg

Il Gruppo Romano presenta il Bilancio di Sostenibilità 2024

Native | 18/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2025/1759916481-0-dalla-colazione-al-dopo-pranzo-le-strategie-alimentari-per-una-mente-lucida.jpg

Dalla colazione al dopo pranzo: le strategie alimentari per una mente...

Native | 17/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760624200-0-a-trapani-apre-il-nuovo-showroom-audi-prima-scelta-plus-meridiano.jpg

A Trapani apre il nuovo showroom Audi Prima Scelta :plus Meridiano