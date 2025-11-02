Sezioni
Francesca Maria Di Girolamo dottoressa in Giurisprudenza con lode. Gli auguri della famiglia

Grande orgoglio per Marsala: la giovane Francesca Maria Di Girolamo ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza con il massimo dei voti — 110 e Lode — presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE).

Un risultato che premia anni di studio, impegno e passione per il diritto, coronati da un brillante percorso formativo svolto anche all’interno della Fondazione Collegio San Carlo di Modena, Collegio Universitario di Merito che accoglie studenti tra i più meritevoli d’Italia.

La sua tesi, dal titolo “Il diritto all’abitare come diritto umano? Il caso delle persone anziane”, ha ricevuto il plauso unanime della Commissione per l’originalità dell’indagine e la maturità espositiva, confermando il profilo di una giovane giurista attenta ai temi sociali e umanitari.

I familiari e gli amici hanno voluto condividere con gioia e commozione il traguardo raggiunto: “Siamo incredibilmente fieri di te, Francesca. Questo 110 e Lode non è solo un voto, ma il simbolo della tua determinazione, della tua intelligenza e del tuo costante impegno. Ti auguriamo un futuro ricco di soddisfazioni e successi professionali.”

 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761648416-0-cantine-paolini-7-milioni-di-bottiglie-che-raccontano-la-sicilia-nel-mondo.jpg

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

