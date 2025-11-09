Marsala, addio a Michela Barbera

09/11/2025 08:46:00

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Michela Barbera. La camera ardente è stata allestita presso l’ospedale Paolo Borsellino di Marsala, dove amici e parenti potranno rendere omaggio alla sua memoria.

I funerali verranno celebrati lunedì 10 novembre 2025, alle ore 9:30, presso la Chiesa di San Francesco di Paola, in Corso Calatafimi, a Marsala. I familiari e i parenti danno il triste annuncio e ringraziano sentitamente quanti vorranno unirsi al loro dolore e partecipare alla cerimonia funebre.

Il servizio funebre è curato da Onoranze Funebri Antonio Ragona & D’Antoni, con sede a Marsala.