Se ne sono andati
09/11/2025 08:46:00

Marsala, addio a Michela Barbera

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-11-2025/1762674631-0-marsala-addio-a-michela-barbera.jpg

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Michela Barbera. La camera ardente è stata allestita presso l’ospedale Paolo Borsellino di Marsala, dove amici e parenti potranno rendere omaggio alla sua memoria.

 

I funerali verranno celebrati lunedì 10 novembre 2025, alle ore 9:30, presso la Chiesa di San Francesco di Paola, in Corso Calatafimi, a Marsala. I familiari e i parenti danno il triste annuncio e ringraziano sentitamente quanti vorranno unirsi al loro dolore e partecipare alla cerimonia funebre.

 

Il servizio funebre è curato da Onoranze Funebri Antonio Ragona & D’Antoni, con sede a Marsala.


