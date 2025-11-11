Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
11/11/2025 09:00:00

Al Tetaro Sollima di Marsala il Concerto del Duo Aurilio 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762847435-0-al-tetaro-sollima-di-marsala-il-concerto-del-duo-aurilio.jpg

Il Teatro Sollima di Marsala ha accolto il 9 novembre 2025, un concerto di straordinaria intensità artistica. Protagonisti Amedeo e Vincenzo Aurilio – padre e figlio – che, come Duo Aurilio, hanno regalato al pubblico un viaggio musicale di altissimo livello nell’ambito della XXV Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven.

 

Il programma, denso di virtuosismo e passione, si è aperto con la Sonata in Si bemolle maggiore K 454 di W.A. Mozart, un capolavoro che ha subito messo in luce l’intesa profonda tra i due artisti: Amedeo Francesco Aurilio al pianoforte e Vincenzo Aurilio al violino. Il dialogo cameristico, equilibrato e partecipe, ha rivelato una sensibilità interpretativa capace di restituire tutta la grazia e la complessità emotiva della scrittura mozartiana.

 

 

 

Con il Preludio e Allegro di Pugnani-Kreisler, il duo ha poi mostrato la propria abilità tecnica e la padronanza del linguaggio romantico, tra slanci virtuosistici e intensità espressiva. Il successivo trittico di G. Martucci (Andantino, Allegretto e Allegro op. 67) ha rappresentato un raffinato omaggio alla tradizione italiana, eseguito con equilibrio tra eleganza melodica e precisione tecnica.

 

 

 

Il viaggio musicale è proseguito con la Danza Andalusa di Granados-Kreisler, che ha portato sul palco l’energia e il calore del folklore iberico, e con due pagine di Antonio BazziniLe Ronde des Lutins e Scherzo Fantastico op. 25 – interpretate con brillantezza, leggerezza e una contagiosa vitalità.

A chiudere il concerto, una Czardas di Vittorio Monti travolgente, ricca di emozione e teatralità. Gli applausi entusiasti del pubblico hanno richiesto un bis festoso e coinvolgente: la Danza Ungherese n. 5 di Johannes Brahms, eseguita con eleganza e slancio virtuosistico.

La serata al Teatro Sollima si è così rivelata un momento di grande musica e profonda partecipazione emotiva, in cui la complicità familiare del Duo Aurilio si è trasformata in un linguaggio universale di arte e passione.

 

L’Accademia Beethoven si conferma ancora una volta un punto di riferimento culturale nel panorama musicale siciliano, grazie a una programmazione di alto profilo e al sostegno del Ministero della Cultura, dell’Assessorato regionale allo Sport e Spettacolo e del Comune di Marsala.

Il prossimo appuntamento della XXV Stagione Concertistica è fissato per domenica 23 novembre, con il recital “La donna e l’amore”, interpretato dal mezzosoprano Elisabetta Paglia e dalla pianista Angela Ignacchiti: un nuovo, emozionante viaggio tra le più belle pagine del repertorio operistico e da camera.









Native | 11/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762775096-0-campobello-di-mazara-la-nuova-stagione-del-teatro-studio-mazarine-all-olimpia.jpg

Campobello di Mazara, la nuova stagione del Teatro Studio Mazarine...

Native | 10/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762768147-0-mazara-nuovo-punto-vendita-coop-del-gruppo-radenza-qualita-lavoro-e-sviluppo.jpg

Mazara, nuovo punto vendita Coop del Gruppo Radenza: qualità,...

Native | 06/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/1761752547-0-la-citta-in-un-click-con-lumos-nessun-imprevisto-sara-piu-un-problema.jpg

La città in un click: con Lumos nessun imprevisto sarà...