Al Tetaro Sollima di Marsala il Concerto del Duo Aurilio 

11/11/2025 09:00:00

Il Teatro Sollima di Marsala ha accolto il 9 novembre 2025, un concerto di straordinaria intensità artistica. Protagonisti Amedeo e Vincenzo Aurilio – padre e figlio – che, come Duo Aurilio, hanno regalato al pubblico un viaggio musicale di altissimo livello nell’ambito della XXV Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven.

Il programma, denso di virtuosismo e passione, si è aperto con la Sonata in Si bemolle maggiore K 454 di W.A. Mozart, un capolavoro che ha subito messo in luce l’intesa profonda tra i due artisti: Amedeo Francesco Aurilio al pianoforte e Vincenzo Aurilio al violino. Il dialogo cameristico, equilibrato e partecipe, ha rivelato una sensibilità interpretativa capace di restituire tutta la grazia e la complessità emotiva della scrittura mozartiana.

Con il Preludio e Allegro di Pugnani-Kreisler, il duo ha poi mostrato la propria abilità tecnica e la padronanza del linguaggio romantico, tra slanci virtuosistici e intensità espressiva. Il successivo trittico di G. Martucci (Andantino, Allegretto e Allegro op. 67) ha rappresentato un raffinato omaggio alla tradizione italiana, eseguito con equilibrio tra eleganza melodica e precisione tecnica.

Il viaggio musicale è proseguito con la Danza Andalusa di Granados-Kreisler, che ha portato sul palco l’energia e il calore del folklore iberico, e con due pagine di Antonio Bazzini – Le Ronde des Lutins e Scherzo Fantastico op. 25 – interpretate con brillantezza, leggerezza e una contagiosa vitalità.

A chiudere il concerto, una Czardas di Vittorio Monti travolgente, ricca di emozione e teatralità. Gli applausi entusiasti del pubblico hanno richiesto un bis festoso e coinvolgente: la Danza Ungherese n. 5 di Johannes Brahms, eseguita con eleganza e slancio virtuosistico.

La serata al Teatro Sollima si è così rivelata un momento di grande musica e profonda partecipazione emotiva, in cui la complicità familiare del Duo Aurilio si è trasformata in un linguaggio universale di arte e passione.

L’Accademia Beethoven si conferma ancora una volta un punto di riferimento culturale nel panorama musicale siciliano, grazie a una programmazione di alto profilo e al sostegno del Ministero della Cultura, dell’Assessorato regionale allo Sport e Spettacolo e del Comune di Marsala.

Il prossimo appuntamento della XXV Stagione Concertistica è fissato per domenica 23 novembre, con il recital “La donna e l’amore”, interpretato dal mezzosoprano Elisabetta Paglia e dalla pianista Angela Ignacchiti: un nuovo, emozionante viaggio tra le più belle pagine del repertorio operistico e da camera.



