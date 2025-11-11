Marsala 2026: ritirata la candidatura Lo Curto, il centrodestra converge su Nicola Fici

11/11/2025 06:00:00

Domenica sera si è tenuta l’ennesima riunione di centrodestra, qualcosa però si è mosso. Mimmo Turano (Lega), assessore regionale, ha deciso di far ritirare la candidatura della sua collega di partito, nonché commissaria provinciale, Eleonora Lo Curto.



I partiti hanno deciso, in assenza di altri esponenti interni, di convergere sulla candidatura di Nicola Fici, che è civico — dicono — ma che in verità è stato lanciato mesi fa dalla DC di Totò Cuffaro, pure durante l’assemblea provinciale a Mazara del Vallo.



Torneranno a riunirsi giovedì, questa volta aprendo ai movimenti civici. Sembra una scelta doverosa ma arrivata in ritardo, a discussione finita, cioè solo per notificare la decisione. Eppure movimenti come ProgettiAmo Marsala hanno ben due consiglieri comunali; il partito Noi Moderati, ma anche Grande Sicilia, i cui coordinatori provinciali e comunali partecipano alle riunioni, contano solo su sé stessi.



Alcune remore sono state mosse da Fratelli d’Italia, che è divisa in tal senso. Il segretario comunale Michele De Bonis poco si concilierebbe con la candidatura di Fici; il commissario regionale Luca Sbardella vuole vederci chiaro e pare sia intenzionato a fare sottoscrivere un documento. Che, come tutti gli altri documenti, resterà carta straccia.

Fici, giovane aspirante

E allora vediamo chi è Nicola Fici, il candidato su cui convergerà il centrodestra, salvo sorprese. Venne eletto consigliere comunale per la prima volta con Giulia Adamo sindaco; la lista era quella del PD, con lui nel gruppo c’erano Mario Rodriquez e Vincenzo Russo. Dimessasi Giulia Adamo, si sono aperte le danze: il PD poi ha schierato Alberto Di Girolamo, ma già in quel tempo il nome di Nicola Fici per le primarie era in campo. È tornato in consiglio comunale nel 2020, eletto nella lista Cento Passi, movimento che faceva capo a Claudio Fava. Qualche anno fa ha formato Marsala Comune. Molti consiglieri comunali lo hanno pressato per una candidatura a Primo Cittadino; il suo sponsor politico ufficiale è la DC.

Fici vs Grillo

Massimo Grillo non farà un passo indietro, nonostante alcuni partiti di centrodestra appoggeranno Fici. Il consigliere comunale imbarcherà quasi tutto quello che prima era con Grillo, ex assessori compresi, che hanno un senso di rivalsa nei confronti dell’attuale sindaco per essere stati fatti fuori dalla giunta.

Con Fici, tra i consiglieri comunali, ci sono: Mario Rodriquez, che è sempre stato a sinistra e che ora è a destra; Michele Accardi, Flavio Coppola, Walter Alagna, Rosanna Genna, Eleonora Milazzo, Massimo Fernandez. Una lista verrà allestita da Michele Gandolfo, che ha scelto di transitare in Grande Sicilia.

Tutti per Ombra

I partiti di centrodestra hanno ripiegato su Fici dopo che Salvatore Ombra ha detto no. La partita potrebbe non essere chiusa, se il presidente della Regione, Renato Schifani, intervenisse di imperio e non come mero consiglio.

Di fatto la candidatura di Fici conviene a tutti, in primis a Grillo, che non avrà di fronte un candidato forte da un punto di vista dialettico: Fici è molto pacato e moderato. Conviene ai consiglieri comunali, che così possono liberamente avanzare le loro richieste di assessorato. Conviene ai partiti, che pensano di salvarsi la faccia, quando andrebbero commissariati tutti perché non riescono a esprimere alcun candidato sindaco: non hanno classe dirigente, significa che sui territori ci vanno solo per scaldare la sedia. È una campagna elettorale tutta da costruire, con una responsabilità che si stanno assumendo enorme: in caso di sconfitta, il conto da pagare sarà salato. Ma anche qui faranno spallucce.



