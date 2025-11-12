Innovazione e sostenibilità: la Regione aggiorna il Programma Step 

12/11/2025 12:00:00

La Regione Siciliana rafforza il proprio impegno per l’innovazione tecnologica, la competitività industriale e la sostenibilità ambientale. Su proposta dell’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo, la giunta regionale ha approvato oggi alcune modifiche al programma Step (Strategic Technologies for Europe Platform), nell’ambito del Programma regionale Fesr Sicilia 2021-2027. L’obiettivo è agevolare le imprese siciliane nel raggiungimento degli standard europei e favorire investimenti strategici sul territorio.

Tra le novità principali, la delibera prevede lo scorporo della dotazione dell’Azione 1.6.1 in due basi giuridiche distinte: 300 milioni di euro destinati al cofinanziamento dei contratti di sviluppo siglati con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, incluso il grande investimento di STMicroelectronics; 69 milioni di euro destinati ad altri progetti innovativi.

Le economie derivanti dai contratti di sviluppo potranno essere reinvestite per finanziare ulteriori iniziative, migliorando l’efficienza nell’utilizzo delle risorse disponibili.

«Con questo atto – ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – la Sicilia consolida la propria strategia di crescita basata su innovazione e competitività. Vogliamo attrarre grandi investimenti e rafforzare il tessuto produttivo locale, creando lavoro e sviluppo sostenibile».

Un altro aggiornamento importante riguarda la definizione delle “tecnologie critiche”, individuate dalla Commissione Europea. Si tratta di tecnologie ad alto contenuto innovativo, essenziali per ridurre le dipendenze strategiche dell’Unione, come nel caso dei semiconduttori al silicio. Per garantire la qualità e la selettività dei progetti, sono state introdotte soglie minime di investimento: 5 milioni di euro per le grandi imprese, 4 per le medie e 3 per micro e piccole imprese.

Il programma rafforza inoltre l’impegno per la sostenibilità ambientale, richiedendo l’efficienza energetica e il contenimento delle emissioni di gas serra come requisiti fondamentali per l’ammissibilità dei progetti. I criteri di valutazione sono stati aggiornati per premiare iniziative innovative, sostenibili e in grado di generare nuova occupazione.

Infine, il nuovo regolamento esclude le imprese del settore turistico dai benefici del programma, in linea con la finalità tecnologica di Step.

«Le nuove basi giuridiche – ha spiegato l’assessore Tamajo – rappresentano un passo decisivo per la realizzazione del Programma Step. Abbiamo recepito le indicazioni della Commissione Europea, semplificato le regole e reso tutto più chiaro e trasparente. È una grande opportunità per le imprese siciliane che vogliono innovare e crescere».

Le modifiche saranno ora integrate nei testi aggiornati del programma e nei prossimi avvisi pubblici, aprendo la strada alla presentazione dei nuovi progetti d’impresa.



