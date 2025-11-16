Trapani rimandato: perde a Potenza nonostante l'uomo in più...

16/11/2025 17:24:00

La gara della definitiva rinascita si trasforma in quella dei rimpianti. Il Trapani perde 2-1 a Potenza quando, invece, c'erano tutte le premesse per proseguire la propria risalita in classifica.

Un gol incassato per una disattenzione difensiva ha indirizzato la partita dalla parte dei lucani. Poi, però, il Trapani non è stato in grado di sfruttare l'uomo in più per tutto il secondo tempo e, anzi, ha anche incassato il due a zero, complicandosi la vita e non riuscendo a imbastire azioni pericolose, almeno fino al 90' quando Grandolfo ha riaperto la contesa con un tap-in.

Alla fine al Trapani resta tanto amaro in bocca per quello che poteva essere e che non è stato. Perché i granata hanno sprecato una grande occasione, al cospetto di una formazione decisamente alla portata.

Aronica sceglie il 4-3-3, lo stesso modulo del Potenza e la partita nei primi minuti è molto equilibrata, con le due formazioni che si confrontano a centrocampo. Poi, però, c'è l'errore di Palmieri che si fa soffiare il pallone e, così, l'ex Anatriello firma il gol che porta in vantaggio il Potenza.

I granata non reagiscono e il primo tempo scivola voa così. Almeno fino al 43' quando l'arbitro espelle Bachini per un fallo commesso al limite dell'area di rigore su Carriero.

Nella ripresa, quindi, Aronica si gioca il tutto per tutto per pareggiare e con l'ingresso in campo di Vazquez, schiera i suoi con un offensivo 4-2-4 che, però, produce solo il possesso del pallone, perché di occasioni vere e proprie ce ne sono poche.

La girandola delle sostituzioni porta al 71' l'ingresso di De Marco per il Potenza e dopo neanche un minuto il centrocampista in contropiede firma il 2-0 che sembra una sentenza per i granata.

Soltanto negli ultimi minuti il Trapani prova a farsi vedere, quasi sempre con Fischnaller, ma le sue conclusioni da fuori si perdono oltre la traversa.

La partita sembra ormai indirizzata, ma al 90' Grandolfo è il più lesto a ribattere in rete un tap-in del portiere del Potenza. Quindi, negli undici minuti di recupero ci si aspetta un arrembaggio del Trapani che, però, non avviene.

Anzi, al 98' è il Potenza ad andare vicino al 3-1, ma Galeotti dice di no a Selleri. E' l'ultimo sussulto del match: i tre punti vanno al Potenza e il Trapani è costretto a fermare bruscamente la sua risalita in classifica.



