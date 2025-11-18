Sezioni
Cultura
18/11/2025 14:45:00

Marsala, “Lo Stagnone - scene di un spettacolo”: al via a dicembre con Nino Buonocore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-11-2025/1763473676-0-marsala-lo-stagnone-scene-di-un-spettacolo-al-via-a-dicembre-con-nino-buonocore.jpg

Torna per il suo 18° anno la rassegna teatrale “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo” organizzata dalla Compagnia teatrale “Sipario” diretta da Vito Scarpitta con il patrocinio del Comune di Marsala ospitata nella cornice del Teatro Impero.

La kermesse abbraccia tutti i gusti artistici, dal jazz al cabaret, dalla commedia ai monologhi contro la mafia.

Si inizia domenica 7 dicembre 2025 con una grande apertura alle ore 18: “C’era una volta Rosanna. E c’è ancora in Nino Buonocore – In Jazz Live”, con l’elegante cantautore che prima del lockdown del 2020 rilegge e riscopre il suo repertorio in chiave jazz insieme a un sestetto impeccabile, confermando una voce ancora intensa e pura in brani come “Anche Questo è Amore”, “Rosanna” e “Scrivimi”. Un viaggio musicale che conserva il fascino di un tempo autentico. Il concerto prenderà il posto dello spettacolo “Una Vita sullo schermo” di e con Ezio Greggio previsto inizialmente ma annullato per esigenze organizzative (con lo stesso ticket si potrà accedere al concerto di Buonocore o ottenere il rimborso entro il 30 novembre chiamando o inviando mail a liveticket.it). Anche quest’anno “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo” organizza un ricco cartellone che porterà sul palco dell’Impero volti nomi della scena artistica nazionale fino al 2 maggio 2026.

Dopo Buonocore, arriveranno ad animare i week end lilybetani, l’impegno di Antonio Grosso (domenica 25 gennaio - ore 18), l’enfasi di Sergio Assisi (domenica 8 febbraio - ore 18), l’istrionica Anna Mazzamauro (domenica 22 marzo - ore 18), il varietà luccicante di Pamela Prati, Federico Perrotta, Manuela Villa, Valentina Olla e Martufello (domenica 12 aprile - ore 18), la camaleontica Emanuela Aureli (domenica 19 aprile - ore 18), la comicità de “I 4 Gusti” (domenica 22 febbraio - ore 18), la teatralità di Alessio Piazza (sabato 2 maggio - ore 21.30) e la proposta ‘epica’ della Compagnia Sipario (domenica 11 gennaio - ore 18). La rassegna gode del patrocinio e della compartecipazione del Comune di Marsala; main sponsor Le Caserie. Media partner Marsala c’è e Itaca Notizie. Il service audio e luci è a cura di Primafila di Gianmarco Scarpitta. 

Per assistere all’intera rassegna è possibile acquistare un abbonamento: prima poltrona 125 euro o seconda poltrona 110 euro + d.p. E’ possibile acquistare anche un abbonamento da 5 spettacoli o i singoli eventi. E’ consentito l’acquisto on line anche con App 18 e Carta del docente. Info e prevendita presso l’agenzia I viaggi dello Stagnone di via dei Mille e la Tabaccheria Fischietti in via G. Garibaldi. Biglietti anche on line al link: https://www.liveticket.it/compagniateatralesipario Per info chiamare i numeri: 320.8011864 – 338.2615790.









