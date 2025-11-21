Sezioni
Scuola
Asacom, "una svista": la Commissione ammette l'errore su Anffas non convocata

«È stato un errore, non una mancata volontà di invitare». Così la IV Commissione consiliare del Comune di Trapani risponde alle critiche di Anffas Trapani, che nelle scorse ore aveva denunciato l'esclusione dal tavolo dedicato all'inclusione scolastica e, in particolare, alla questione Asacom

Nel comunicato ufficiale Nicola Lamia, presidente della commissione, parla di svista procedurale, un errore organizzativo che avrebbe portato alla mancata convocazione dell'Associazione. Nessuna scelta, nessun tentativo di mettere da parte chi da anni tutela i diritti delle persone con disabilità.

La commissione esprime rammarico e formula scuse pubbliche, riconoscendo ad Anffas un ruolo "fondamentale, autorevole e imprescindibile" nel panorama territoriale. Nella nota, inoltre, non manca di ribadire "i principi della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, che impone il coinvolgimento diretto delle organizzazioni rappresentative in ogni processo di consultazione, programmazione e verifica".

Per evitare nuovi episodi e ristabilire un clima di collaborazione, vengono annunciati tre impegni chiari: convocazione formale di ANFFAS alla prossima seduta sul tema; attivazione di un dialogo stabile e trasparente con l’Associazione; inclusione strutturata di tutte le realtà competenti nei futuri tavoli istituzionali. "L’obiettivo resta quello di garantire qualità dei servizi, tutela dei diritti e reale inclusione degli studenti con disabilità e delle loro famiglie", conclude la nota.

 









