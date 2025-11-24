Il Black Friday di Katia Store apre la stagione dei regali e dello shopping di festa

24/11/2025 15:06:00

Dal 24 al 30 novembre 2025 Katia Store inaugura il suo Black Friday con saldi fino al 40% su tutte le categorie uomo e donna: abbigliamento, calzature, borse, accessori e profumeria. Una settimana che anticipa il clima delle feste e che permette di muoversi con largo anticipo, sia per i regali sia per il proprio guardaroba invernale.

Le promozioni coinvolgono i brand più prestigiosi. È il momento ideale per scegliere un pensiero per le persone care, ma anche per prepararsi alle cene aziendali, ai brindisi di dicembre, alle serate in cui si ha voglia di arrivare con un look curato e contemporaneo. Un cappotto elegante, una borsa capace di dare carattere, una fragranza nuova: gli sconti di fine novembre rendono questi acquisti più leggeri, senza rinunciare alla qualità.

Nei negozi di Partanna, Menfi e Marsala si respira già l’atmosfera delle feste. Lo staff accompagna nella scelta, tra collezioni che parlano sia a lui che a lei e una varietà di proposte pensate per chi desidera rinnovarsi senza stravolgere il proprio stile. Per chi preferisce acquistare online, il sito katiastore.it permette di esplorare l’intera selezione con comodità e con una garanzia pensata per questo periodo dell’anno: i resi sono possibili fino al 16 gennaio 2026.

Il Black Friday è diventato un rito di inizio stagione. Segna il momento in cui si inizia a pensare ai regali, ma anche a costruire i look delle feste, aggiungere un dettaglio nuovo al proprio stile o concedersi un capo che accompagnerà i mesi più freddi. E farlo a novembre significa evitare le file, le corse dell’ultimo minuto e lo stress tipico delle settimane che precedono Natale.

Dal 24 al 30 novembre, tra i punti vendita di Partanna, Menfi e Marsala e il portale katiastore.it, la settimana del Black Friday diventa l’occasione perfetta per vivere lo shopping di fine anno con leggerezza e buon gusto.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



