Gentilezza e benessere: gli studenti di Erice protagonisti del percorso formativo SiPGI

25/11/2025 20:00:00

Presso l’Auditorium dell’Istituto “G.B. Pagoto” si è svolta la giornata celebrativa del percorso dedicato alla formazione dei Peer Educator alla Gentilezza, inserito nel progetto triennale “Gentilezza e Benessere in Comunità Generative”. L’iniziativa, promossa dalla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Gestaltica Integrata (SiPGI) e finanziata dal Comune di Erice, coinvolge gli istituti secondari di primo grado del territorio come investimento educativo e prevenzione delle forme di violenza e disagio relazionale.

Una mattinata intensa, che ha riunito istituzioni, dirigenti scolastici, docenti, psicologi e professionisti delle relazioni educative. Protagonisti indiscussi gli studenti degli istituti De Stefano, Castronovo e Pagoto, che hanno condiviso riflessioni, attività e testimonianze maturate nel corso del progetto. Alla presenza delle autorità locali sono stati consegnati gli attestati di Peer Educator alla Gentilezza, riconoscendo ai ragazzi l’impegno nel promuovere comportamenti collaborativi, rispettosi e generativi all’interno delle proprie classi.

La giornata è stata arricchita anche da un contributo artistico dedicato ai temi della cura, dell’abbraccio e della relazione, che ha accompagnato simbolicamente il significato dell’intero percorso.

Il progetto proseguirà nei prossimi mesi con la creazione dei Gruppi Gentilezza, guidati dagli stessi peer educator, con l’obiettivo di consolidare pratiche socio-affettive e

favorire ambienti scolastici più consapevoli, accoglienti e inclusivi.

«Scegliere di sostenere questo progetto, sui cui abbiamo fortemente creduto e investito, significa scegliere una direzione chiara: educare i nostri giovani a un modo diverso di stare nelle relazioni, più rispettoso, più attento, più coraggioso - così Daniela Toscano, sindaca di Erice -. La gentilezza non è una qualità accessoria: è una competenza che costruisce comunità più solide e più sicure. E quando sono i ragazzi stessi a diventare promotori di questo cambiamento, allora la scuola diventa davvero un luogo in cui il futuro prende forma. Parliamo spesso di futuro, ma il futuro non nasce da solo: va coltivato. E la gentilezza è uno dei semi migliori che possiamo offrire ai nostri ragazzi che diventeranno a loro volta educatori di altri, creando una vera e propria catena della gentilezza. Non è un gesto fragile, è un atto che richiede forza interiore, capacità di scegliere e responsabilità».

Carmela Daidone, assessora alle politiche sociali: «Il valore di questo percorso sta nel fatto che non insegna ai ragazzi cosa dire, ma come ascoltare, come stare nelle relazioni, come prendersi cura del clima della propria classe. Questo è un patrimonio che rimarrà con loro ben oltre gli anni della scuola. Il percorso ha dato ai ragazzi strumenti concreti per riconoscere le proprie emozioni, dialogare con gli altri e migliorare il clima della classe. La gentilezza non è solo un gesto: è un modo di pensare, di scegliere e di costruire insieme. E questo progetto dimostra che i nostri studenti sono pronti ad assumersi questa responsabilità».



