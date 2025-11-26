A Marsala la 2^ edizione del Congresso medico-scientifico "Respiro e Longevità" 

26/11/2025 13:36:00

Nel contesto di una popolazione italiana sempre più anziana e caratterizzata da un forte incremento delle patologie cronico-degenerative, torna a Marsala, il 28 e 29 novembre 2025, la seconda edizione del congresso medico-scientifico “Respiro e Longevità - Benessere respiratorio e strategie per un invecchiamento sano”.

L’evento, ospitato all’Hotel President, è organizzato sotto la guida del Presidente del Congresso, dott. Giovanni Battista Figlioli, e del Responsabile scientifico, dott. Francesco Figlioli, con il patrocinio dell’Associazione Medico Chirurgica Lilybetana.

L’invecchiamento e la sfida delle malattie respiratorie

Nella relazione introduttiva, i dottori Figlioli sottolineano come l’Italia stia affrontando un “cambio epocale” nel profilo demografico: l’aspettativa di vita cresce, mentre le nascite calano. Il risultato è un aumento consistente degli over 75, gruppo nel quale si registrano livelli più elevati di fragilità, disabilità e comorbidità.

Tra le patologie più diffuse in età avanzata emergono BPCO, asma, infezioni polmonari, interstiziopatie e neoplasie, tutte condizioni che nell’anziano presentano quadri clinici più complessi rispetto ai pazienti più giovani. Una complessità che, spiegano gli organizzatori, richiede un approccio multidimensionale, capace di integrare competenze pneumologiche, internistiche, nutrizionali, infettivologiche, radiologiche e riabilitative.

Obiettivo del congresso è proprio questo: fornire ai professionisti flow-chart diagnostico-terapeutiche aggiornate, per migliorare la presa in carico del paziente respiratorio anziano, preservarne l’autonomia e promuovere un percorso di “invecchiamento sano”.

La due giorni si articola in otto sessioni tematiche, guidate da docenti e specialisti provenienti da tutta la Sicilia e da centri universitari nazionali.

Processo di invecchiamento dell’apparato respiratorio e nuove terapie

La prima sessione affronta i cambiamenti fisiologici e patologici legati all’età, le nuove evidenze nel campo della terapia biologica dell’asma, la triplice terapia inalatoria per la BPCO e l’importanza dell’approccio fenotipico per una medicina personalizzata. Spazio poi al rapporto tra asma e obesità, alla poliposi nasale, al rischio cardiovascolare nelle riacutizzazioni di BPCO e alle manifestazioni allergiche tipiche dell’età avanzata.

Infezioni respiratorie e prevenzione vaccinale

Nel pomeriggio si discute di vaccinazioni nell’anziano, gestione delle infezioni respiratorie, nuove frontiere diagnostiche e terapeutiche contro il virus RSV, oltre agli aspetti radiologici delle infezioni.

Alla fine del blocco, la lettura magistrale del prof. Antonio Cascio, dedicata al ruolo dei vaccini nella salute pubblica e alla necessità di contrastare la disinformazione scientifica.

Interstiziopatie, malattie neuromuscolari e OSAS

La giornata si conclude con approfondimenti su interstiziopatie, insufficienza respiratoria nelle malattie neuromuscolari, ventiloterapia e sindrome delle apnee ostruttive del sonno nell’anziano.

Nutrizione e fragilità: il focus del secondo giorno

Il 29 novembre si apre con temi cruciali per la geriatria moderna: fragilità, sarcopenia, micronutrienti, disfagia nelle malattie neurodegenerative e approcci sicuri alla nutrizione enterale.

Oncologia polmonare in età avanzata

L’ultima sessione è dedicata a chirurgia toracica, drenaggio pleurico, radioterapia e uso di immunoterapia e terapie biologiche nelle neoplasie del polmone, con un focus sulle peculiarità cliniche dei pazienti anziani.

Formazione ECM e partecipazione

Il congresso è accreditato ECM (evento ID 449-458102) e offre 12 crediti a medici di tutte le discipline, farmacisti, infermieri, fisioterapisti, psicologi, biologi e altre professioni sanitarie, fino a un massimo di 100 partecipanti. La seconda edizione di Respiro e Longevità conferma Marsala come punto di riferimento per il dibattito scientifico sulle patologie respiratorie dell’anziano.

Un appuntamento che intende contribuire alla costruzione di “una medicina più consapevole, multidisciplinare e orientata alla qualità della vita”, elemento sempre più centrale in una società che invecchia rapidamente.

Programma scientifico

VENERDì 28 NOVEMBRE 8,00 – 8,30 Registrazione dei partecipanti 9,00 – 9,30 Saluti delle Autorità I° SESSIONE 9,30 – 9,50 Il processo di invecchiamento dell’apparato respiratorio tra fisiologia e patologia Francesco Tartamella 9,50 – 10,10 Terapia biologica nell’asma: quali nuove evidenze Francesco Gambino 10,10 – 10,30 Aggiornamento GOLD: triplice terapia inalatoria e riacutizzazioni bronchiali Giovanni Battista Figlioli 10,30 – 10,50 Approccio fenotipico nella BPCO: verso una medicina su misura Giuseppe Di Marco 10,50 – 11,10 Coffee break Moderatori Maria Assunta Canino, Francesco Fici, Sebastiano Sanci Dall’asma alla BPCO.

II° SESSIONE 11,10 – 11,30 Asma e obesità Davide Barbera 11,30 – 11,50 Asma e poliposi nasale: approccio diagnostico e terapeutico Daniela Sciandra 11,50 – 12,10 Rischio cardiovascolare nelle riacutizzazioni da BPCO Aldo Ruggieri 12,10 – 12,30 Manifestazioni allergiche nel paziente anziano Antonino Ingrassia 12,30 – 13,00 Discussione I e II sessione Discussant Federica Palermo, Chiara Passalacqua, Michele Sparla 13,00 – 14,30 Light lunch Moderatori Giuseppe Iraci, Vincenzo Maniscalco, Giancarlo Santonocito Patologie croniche ostruttive e comorbidità.

III° SESSIONE 14,30 – 14,50 Prevenzione vaccinale nell’età avanzata: impatti sulla funzione polmonare e qualità di vita Vincenzo Di Gaetano 14,50 – 15,10 Infezioni respiratorie nell’anziano: sfide e strategie terapeutiche Piermauro Miraglia 15,10 – 15,30 RSV la nuova sfida: dalla diagnosi alla terapia Antonio Cascio 15,30 – 15,50 Aspetti radiologici delle infezioni respiratorie Tommaso Angileri 15,50 – 16,50 Lettura magistrale “Vaccini e salute pubblica: evidenze scientifiche contro la disinformazione” Antonio Cascio (Presenta Giuseppe Di Marco) 16,50 – 17,10 Coffee break Moderatori Giovanni Anastasi, Pasquale Mansueto, Walter Mazzucco INFETTIVOLOGIA RESPIRATORIA.

IV° SESSIONE 17,10 – 17,30 OSAS e invecchiamento: approccio integrato per una migliore qualità di vita Pietro Caradonna 17,30 – 17,50 Update sulle interstiziopatie polmonari Maria Messina 17,50 – 18,10 Gestione dell’insufficienza respiratoria nelle malattie neuromuscolari: ruolo della ventiloterapia Grazia Crescimanno 18,10 – 18,30 Coinvolgimento polmonare nelle malattie reumatiche: diagnosi e terapia Pietro Bica 18,30 – 19,00 Discussione III e IV sessione Discussant Federica Belluzzo, Daniele Bertolino Gianvito Rami Moderatori Eva Davì, Saverio Liuzza, Antonella Valenti Patologie interstiziali, neuromuscolari e OSAS.

SABATO 29 NOVEMBRE I° SESSIONE 9,00 – 9,20 Fragilità e sarcopenia: sfide e opportunità nella medicina moderna Marcello Maggio 9,20 – 9,50 Micronutrienti nell’anziano: piccoli e grandi alleati per una vita in salute Maria Chiara Sinacori 9,50 – 10,10 Malattie neurodegenerative e disfagie: diagnosi precoce e strategie terapeutiche Marco Marino 10,10 – 10,30 La nutrizione enterale: un approccio fisiologico e sicuro nella gestione nutrizionale Francesco Figlioli 10,30 – 11,00 Coffee break Moderatori Floriana Battaglieri, Carlo Cottone, Deborah Mangiaracina Cronicità e malnutrizione.

II° SESSIONE 11,00 – 11,20 Approcci chirurgici nella patologia neoplastica nell’età avanzata: sfide e soluzioni Roberto Marchese 11,20 – 11,40 Drenaggio toracico: potenzialità e limiti nelle mani dello pneumologo Claudio Sorino 11,40 – 12,00 Efficacia e sicurezza della radioterapia nel trattamento del tumore polmonare Federico Chillari 12,00 – 12,20 Immunoterapia e terapia biologica nelle neoplasie polmonari Stefano Restuccia 12,20 – 13,00 Discussione I e II sessione Discussant Tommaso Pilocane, Silvia Salaro 13,00 – 13,30 Questionario ECM e chiusura dei lavori Moderatori Paolo Buffa, Tania Camarda, Gaspare Licari Oncologia e patologia pleurica.



