Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Ambiente
02/12/2025 13:30:00

No al Ponte di Messina, Legambiente: "Smascherato il grande bluff. E' inutile e costoso"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-12-2025/1764674187-0-no-al-ponte-di-messina-legambiente-smascherato-il-grande-bluff-e-inutile-e-costoso.jpg

Il Ponte sullo Stretto di Messina è “un grande bluff, inutile, costoso e dannoso”. A ribadirlo con forza, nel giorno del corteo No Ponte, sono i presidenti di Legambiente Calabria e Sicilia, Anna Parretta e Tommaso Castronovo, che tornano all’attacco contro quella che definiscono “una delle opere più controverse e meno giustificate del Paese”.

 

Da anni, attraverso il rapporto Pendolaria, l’associazione ambientalista denuncia come il progetto distolga risorse dalle vere emergenze del Sud: il potenziamento dei trasporti regionali, il miglioramento dell’attraversamento dinamico dello Stretto e il rinnovamento della flotta ferroviaria. In Calabria e Sicilia – ricorda Legambiente – circolano ancora treni a trazione diesel con oltre quarant’anni di servizio, su linee a binario unico e non elettrificate, con tempi di percorrenza “indegni di un Paese moderno”. Intanto sono spariti anche i fondi destinati ai traghetti Ro-Ro, fondamentali per ridurre i tempi di imbarco e rendere più sostenibile la navigazione.

Ma il bluff sarebbe anche “amministrativo e procedurale”. La recente ricusazione del visto alla delibera CIPESS n. 41/2025 da parte della Corte dei Conti rappresenta, secondo Parretta e Castronovo, “una bocciatura pesante” che conferma le lacune già segnalate nelle numerose azioni legali presentate al TAR, alla Corte dei Conti stessa, al CIPESS e alla Commissione Europea. Le criticità vanno dalla violazione della Direttiva Habitat (92/43/CE) e della Direttiva Appalti (2014/24/UE) a un percorso progettuale ritenuto “approssimativo” per un’infrastruttura di tale complessità.

 

Oltre ai rischi normativi, l’opera peserebbe in modo significativo sulle casse pubbliche: un costo stimato di circa 15 miliardi di euro, in crescita, di cui 1,6 miliardi sottratti ai fondi di coesione destinati a Sicilia e Calabria. E le previsioni di traffico non convincono. Già nel 2001, sottolinea Legambiente, il piano economico-finanziario si basava su stime irrealistiche: si attendeva un raddoppio dei passeggeri da 12,6 a 24 milioni tra il 2001 e il 2019, mentre i dati reali hanno registrato una contrazione a 10,6 milioni. Oggi il progetto – sostanzialmente identico a quello di allora – prevede per il 2032 un aumento di oltre il 30% nel flusso di passeggeri e merci e un traffico ferroviario di 200 treni al giorno su soli due binari: un’ipotesi che Legambiente definisce “del tutto infondata”.

 

Sul fronte ambientale, le conseguenze sarebbero “devastanti”: il Ponte inciderebbe su otto Siti di Interesse Comunitario (SIC) della rete Natura 2000, comprometterebbe habitat prioritari e minaccerebbe le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), oltre a interferire con una delle principali rotte migratorie del Mediterraneo.

 

Non manca una nota polemica nei confronti dei presidenti di Sicilia e Calabria. È “paradossale”, afferma Legambiente, che Renato Schifani, recentemente nominato “ambasciatore dell’ambiente” dal suo stesso assessorato, e Roberto Occhiuto, che ha più volte richiamato l’importanza della tutela ambientale, continuino a sostenere un’opera che secondo l’associazione “viola le più significative direttive europee”.

Alla luce delle valutazioni della Corte dei Conti e delle evidenze ambientali ed economiche, Parretta e Castronovo lanciano un appello diretto ai due governatori: ritirare il sostegno al Ponte sullo Stretto e indirizzare gli sforzi verso politiche realmente sostenibili, capaci di migliorare la mobilità, tutelare il territorio e garantire un futuro più equo alle comunità di Sicilia e Calabria.









Native | 02/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-12-2025/1764576030-0-come-funziona-la-personalizzazione-delle-magliette-online.jpg

Come funziona la personalizzazione delle magliette online

Native | 29/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764317480-0-apre-a-trapani-il-terzo-punto-vendita-superconveniente.jpg

Apre a Trapani il terzo punto vendita SuperConveniente

Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-11-2025/1764241606-0-nails-in-love-clarissa-sansica-da-trapani-allo-staff-di-miss-europe-continental.jpg

Nails in Love: Clarissa Sansica, da Trapani allo staff di Miss Europe...