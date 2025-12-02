Trapani, al Don Bosco la quarta edizione di “Disabilità la disabilità”

02/12/2025 16:37:00

Anche quest’anno il Forum Trapani Accessibile, insieme a un ampio fronte di associazioni del territorio, organizza “Disabilità la disabilità”, l’evento dedicato alla Giornata internazionale delle persone con disabilità, in programma mercoledì 3 dicembre 2025 al Teatro Don Bosco di Trapani.

Una mattinata pensata in particolare per gli studenti delle scuole cittadine, chiamati a confrontarsi con temi di inclusione, autonomia e diritti. L’iniziativa punta ad aumentare la consapevolezza sulle difficoltà che ancora oggi limitano la piena partecipazione delle persone con disabilità, invitando i più giovani a interrogarsi su barriere fisiche e culturali che, spesso, restano invisibili agli occhi di chi non le vive. L’obiettivo è stimolare una riflessione condivisa sul significato di accessibilità e sulla responsabilità collettiva nel superare pregiudizi e ostacoli quotidiani. Sul palco si alterneranno testimonianze dirette, storie di coraggio e resilienza che raccontano l’impegno di chi affronta ogni giorno sfide complesse. Tra gli interventi più attesi, quello degli studenti dell’Istituto comprensivo “Bassi-Catalano”, che presenteranno un lavoro dedicato al valore dell’inclusione, e quello dei ragazzi del progetto “Galleria Betania”, portatori di esperienze che mostrano come una comunità aperta e solidale possa fare davvero la differenza. Sostenuta da numerose associazioni e club di servizio della città, la manifestazione vuole ribadire un messaggio chiaro: la disabilità non è un limite, ma una condizione che può essere compresa e affrontata solo attraverso rispetto, ascolto e partecipazione attiva. Un invito a “disabilitare” la disabilità, mettendo al centro le persone e il loro diritto a vivere pienamente ogni spazio della società.



