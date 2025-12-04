Sezioni
Cultura
04/12/2025 12:33:00

Nino Buonocore apre la rassegna "Lo Stagnone..." al Teatro Impero di Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/nino-buonocore-apre-la-rassegna-lo-stagnone-al-teatro-impero-di-marsala-450.jpg

Tutto pronto per la rassegna teatrale “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo” organizzata dalla Compagnia teatrale “Sipario” diretta da Vito Scarpitta con il patrocinio del Comune di Marsala, che quest’anno diventa maggiorenne e compie 18 anni. 

La kermesse - che come da tradizione si tiene al Teatro Impero - abbraccia tutti i gusti artistici, dal jazz al cabaret, dalla commedia ai monologhi contro la mafia. 

Si inizia domenica 7 dicembre 2025 con una grande apertura alle ore 18: “C’era una volta Rosanna. E c’è ancora in Nino Buonocore – In Jazz Live” del cantautore e musicista. Nato musicalmente nel rock, Buonocore – carattere timido e sensibilità spiccata – attraversa una lunga gavetta tra album mai pubblicati, lavoro da turnista e primi singoli con la RCA. La visibilità cresce nel 1984 con Soli, sigla di Domenica In, ma la vera svolta arriva nel 1987 grazie a Rosanna, brano sanremese che segna il passaggio a uno stile più maturo, elegante e vicino al jazz. Un percorso confermato da Le Tue Chiavi non ho e dal prezioso album Una Città tra le Mani, impreziosito dalla tromba di Chet Baker. Nel 1990 esplode Scrivimi, successo che diventa simbolo di un’epoca analogica e punto più alto della sua popolarità. Il live registrato nel 2020 all’Auditorium Parco della Musica offre una nuova lettura jazzata del suo repertorio: quattordici brani interpretati con un sestetto impeccabile, tra suoni caldi, arrangiamenti curati e una voce sorprendentemente intatta. Da Anche Questo è Amore a Rosanna, fino a Scrivimi, il concerto restituisce l’essenza di un cantautore che ha scelto di restare autentico, lontano dalle mode e fedele a una musica che racconta emozioni senza tempo. 

La rassegna gode del patrocinio e della compartecipazione del Comune di Marsala; main sponsor Le Caserie. Media partner Marsala c’è e Itaca Notizie. Il service audio e luci è a cura di Primafila di Gianmarco Scarpitta. 

Per assistere all’intera rassegna è possibile acquistare un abbonamento: prima poltrona 125 euro o seconda poltrona 110 euro + d.p. 

E’ possibile acquistare anche un abbonamento da 5 spettacoli o i singoli eventi. E’ consentito l’acquisto on line anche con App 18 e Carta del docente. Info e prevendita presso l’agenzia I viaggi dello Stagnone di via dei Mille e la Tabaccheria Fischietti in via G. Garibaldi. Biglietti anche on line su Liveticket. 

Per info chiamare i numeri: 320.8011864 – 338.2615790.









