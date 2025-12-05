Sezioni
Cronaca

05/12/2025 23:30:00

Grave incidente a Marsala, donna travolta da due auto in via Trapani: è grave

Una donna marsalese di circa 60 anni è ricoverata in prognosi riservata sulla vita dopo il grave incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi a Marsala. Il sinistro si è verificato intorno alle 16:45 in via Trapani, all’altezza del tabacchino di contrada Santa Venera.

 

Secondo una prima ricostruzione, la donna aveva appena lasciato la propria auto in sosta e stava attraversando la strada, quando è stata investita da una vettura che procedeva da Trapani verso Marsala. Subito dopo, la malcapitata sarebbe stata colpita anche da un’altra auto che sopraggiungeva nella direzione opposta.

 

Le condizioni della donna sono apparse subito gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale, dove si trova ora ricoverata con prognosi riservata. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.









