Marsala: lavori, progetti, partiti. Grillo: "Mi ricandido. Sei liste con me"

08/12/2025 06:00:00

«Mi ricandido. Cinque anni difficili, ma il programma è stato attuato». Il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, intervistato a Il Volatore di Rmc101 difende il bilancio della sua amministrazione e spiega la sua scelta di correre per un secondo mandato. Reduce da un Consiglio comunale agitato, il sindaco afferma di avere deciso di intervenire pubblicamente perché «quando arrivano provocazioni o menzogne, è giusto chiarire ai cittadini come sono andate le cose».



Lo scontro politico e il rapporto con il Consiglio

Grillo presenta la sua relazione di fine mandato, 143 pagine che per lui rappresentano non solo un riepilogo amministrativo, ma anche la risposta a critiche che giudica ingiuste.

Il punto più sensibile resta il rapporto con il Consiglio comunale. Il sindaco distingue tra la collaborazione tecnica – «sul bilancio e sugli adempimenti c’è stata» – e quella politica, che definisce invece deludente: «Mi aspettavo più coraggio, soprattutto dai più giovani. All’inizio della pandemia chiesi una collaborazione piena, persino di indicarmi un assessore, ma non è arrivata».

Secondo Grillo, parte dell’aula avrebbe preferito «cavalcare il malcontento» invece di sostenere le scelte più complesse della giunta.



Rifiuti, verde e viabilità

Il sindaco ammette che la sua amministrazione non ha fatto benissimo con la gestione quotidiana della città. Ma ancora oggi, 5 anni dopo la sua elezione, dà la colpa a chi c’era prima. Sui rifiuti parla di un contratto ereditato e di una riorganizzazione resa possibile solo adesso: «La scadenza del contratto ci permette finalmente di intervenire sul servizio e migliorarlo».

Sul verde pubblico annuncia nuove linee guida per una gestione più coordinata, mentre per la viabilità segnala l’avvio di un appalto da 700 mila euro per le manutenzioni stradali: «Servirebbero milioni, ma questo è il primo passo».

Quanto allo scorrimento veloce, garantisce che la galleria riaprirà a breve, una volta conclusi i lavori di messa in sicurezza.



Progetti e cantieri: hub turistico, ippodromo, area di sgambamento

Grillo elenca anche i progetti che considera il segno tangibile del lavoro svolto. Il 18 dicembre sarà inaugurato il nuovo hub turistico della città, con personale e itinerari dedicati.

L’area di sgambamento per cani a Porticella finanziata dall’Ars, grazie a deputato Stefano Pellegrino, è in gara. Grillo parla anche dell’ippodromo di contrada Scacciaiazzo, che si sta realizzando con i fondi Pnrr. I lavori tanto per cambiare sono in ritardo: “ Dovrebbero chiudersi tra marzo e aprile”

Sulla pista ciclopedonale delle saline, tema molto discusso, il sindaco ricorda che si è in attesa di ulteriori risorse per accelerare gli interventi.



Centrodestra diviso: “Non sono io la causa della rottura”

Sul fronte politico il sindaco respinge l’idea che le tensioni interne al centrodestra siano nate dalle sue scelte: «Le divisioni riguardano molte città, non solo Marsala».

Afferma di avere apprezzato la posizione di Fratelli d’Italia, che avrebbe anteposto la coalizione agli interessi di partito. E ribadisce che il suo compito resta governare: «Il sindaco deve occuparsi della città, non delle contrapposizioni interne».



Ricandidatura e liste

Alla domanda finale, la risposta è immediata: «Sì, mi ricandido».

Grillo spiega che le liste già al lavoro sono cinque, con una sesta in preparazione. L’obiettivo politico è chiaro: ricomporre il centrodestra attorno a un programma condiviso e garantire continuità amministrativa. «L’unità deve nascere dagli interessi della città e da una visione moderna e sostenibile per Marsala».



