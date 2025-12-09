Erice accende il Natale: oltre 100 schiaccianoci e 30 presepi nel borgo

09/12/2025 15:32:00

Erice entra nel vivo delle festività con “EricèNatale – Il borgo dei presepi”, in programma fino al 6 gennaio, tra tradizione siciliana e suggestioni della cultura nordeuropea. A inaugurare l’edizione 2025 è una collezione internazionale di oltre 100 schiaccianoci e carillon delle manifatture tedesche Steinbach e Ulbricht, donata in modo permanente al Comune di Erice da Francesco Paolo Minacapelli e Karin Vopel.

È la prima volta in Sicilia per questa raccolta di opere lignee: in mostra, tra gli altri, i personaggi del “Mago di Oz”, figure storiche come Napoleone e Carlo Magno, e i carillon meccanici con scene natalizie in movimento. L’esposizione è distribuita tra Palazzo Comunale e la Sala Blu del Polo Museale A. Cordici.

Nel centro storico prendono forma tre itinerari tra vie medievali, chiese e grotte naturali che ospitano oltre 30 presepi artigianali, dai classici napoletani e siciliani fino alle interpretazioni contemporanee. La novità 2025 è il Concorso “Presepe Sportivo” al Palazzo Sales: cinque installazioni raccontano la Natività attraverso lo sport, in omaggio alla proclamazione di Erice Città Europea dello Sport 2027.

Il programma si apre anche ai mercatini artigianali, ai dj set e ai concerti in Piazza della Loggia, al Teatro Gebel Hamed e alla Cappella di Casa Santa Sales, mentre alla Casetta di Babbo Natale in Piazzetta San Giuliano sono previsti laboratori creativi per i più piccoli.

Le frazioni partecipano con iniziative dedicate:

– Villa Mokarta con il concorso “Balcone Illuminato” (8–31 dicembre)

– Contrada Pegno con “Vivi il Presepe” (19–22 dicembre)

– Napola con “Donare rende felici” (20 e 21 dicembre)

Il Capodanno ericino si chiuderà con Kawabonga, il party internazionale che trasformerà Piazza della Loggia in una grande pista da ballo con dj set, scenografie e fuochi d’artificio.

Durante tutto il periodo restano visitabili il Polo Museale “A. Cordici”, il Presepe Animato di Erice in Miniatura, Torretta Pepoli e le chiese, con info point attivi a Porta Trapani e in Piazza della Loggia.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Erice con il sostegno della Fondazione Erice Arte, de I Borghi più belli d'Italia e della Funierice. Tra i partner anche il Centro di cultura scientifica Ettore Majorana e il Distretto Turistico Sicilia Occidentale - West of Sicily. Il coordinamento è curato dal settore Cultura, Turismo ed Eventi guidato da Toto Denaro.



