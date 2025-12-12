Mobilità, “Sicilia Express” raddoppia le corse: biglietti in vendita dal 13 dicembre

12/12/2025 13:35:00

Quest’anno il “Sicilia Express” raddoppia le corse e amplia l’offerta per i tanti siciliani residenti al Nord che, durante il periodo natalizio, scelgono di tornare a casa. Il treno speciale, che negli ultimi anni si è affermato come uno dei servizi più richiesti, prevede due partenze da Torino – il 20 e il 27 dicembre – e due corse di ritorno il 5 e il 10 gennaio 2026. In totale saranno 1100 i posti disponibili sui convogli diretti verso l’isola, con biglietti in vendita a partire dalle ore 12 di sabato 13 dicembre a tariffe comprese tra 24,90 e 29,90 euro.

Per il presidente della Regione Renato Schifani il raddoppio delle corse è la conferma di un progetto che continua a crescere e a rispondere alle esigenze dei siciliani fuori sede. «Il Sicilia Express si conferma non solo un successo organizzativo, ma anche un simbolo di attenzione verso i bisogni dei siciliani, ovunque si trovino. Grazie all’incremento delle corse – afferma – più persone potranno tornare nella propria terra d’origine in modo comodo, sicuro ed economico, ricongiungersi con le famiglie e trascorrere il Natale nei loro paesi e città».

Soddisfatto anche l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità Alessandro Aricò, che rivendica il ruolo del suo assessorato nella realizzazione del progetto. «Il Sicilia Express è un’iniziativa di cui andiamo particolarmente fieri e che si conferma vincente e molto apprezzata. Non significa soltanto garantire un collegamento ferroviario, ma offrire un servizio che tiene insieme identità, tradizioni e modernità. Vedere migliaia di siciliani tornare a casa grazie a questo treno ci conferma che siamo sulla strada giusta per una Sicilia sempre più connessa e accessibile».

A rendere il viaggio ancora più particolare è l’esperienza a bordo, pensata come un vero percorso culturale. I passeggeri potranno infatti assistere a musica dal vivo, momenti di animazione, degustazioni di prodotti tipici e attività di intrattenimento. Tra gli ospiti attesi spiccano il cantante Lello Analfino e il tenore Alberto Urso, vincitore del talent “Amici”, oltre a masterclass dedicate al vino e ai dolci della tradizione siciliana.

Il servizio collegherà Torino alle principali città dell’isola: da Messina partiranno due sezioni, una diretta a Siracusa e l’altra a Palermo Centrale. Il progetto rientra nel più ampio piano di rilancio della mobilità regionale promosso dal governo Schifani, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti e rafforzare un sistema di trasporto che possa rispondere meglio alle esigenze di cittadini e turisti.

I biglietti del “Sicilia Express” saranno disponibili dal 13 dicembre sul sito dei Treni Turistici Italiani e attraverso tutti i canali Trenitalia, compresa l’app, le biglietterie e le self-service in stazione. Ulteriori aggiornamenti saranno pubblicati nei prossimi giorni sul portale ufficiale siciliaexpress.eu, attualmente in fase di aggiornamento.



