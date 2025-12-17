Incidente tra camion e utilitaria, traffico in tilt 20 minuti in via Mattarella

17/12/2025 18:22:00

Traffico completamente bloccato per circa venti minuti in via Piersanti Mattarella a causa di un incidente che ha coinvolto un camion e un’utilitaria. L’impatto, avvenuto in un tratto centrale e molto trafficato della strada, ha mandato in tilt la circolazione soprattutto in direzione centro, con lunghe code di auto ferme.

Dalla scena, come si vede anche dalla foto, la carreggiata è rimasta occupata dai mezzi coinvolti mentre le auto si sono accumulate una dietro l’altra e alcuni pedoni hanno cercato di muoversi ai margini dello spartitraffico. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i disagi alla viabilità sono stati immediati e significativi.



