Cronaca
17/12/2025 18:22:00

Incidente tra camion e utilitaria, traffico in tilt 20 minuti in via Mattarella

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-12-2025/1765992195-0-.jpg

Traffico completamente bloccato per circa venti minuti in via Piersanti Mattarella a causa di un incidente che ha coinvolto un camion e un’utilitaria. L’impatto, avvenuto in un tratto centrale e molto trafficato della strada, ha mandato in tilt la circolazione soprattutto in direzione centro, con lunghe code di auto ferme.

Dalla scena, come si vede anche dalla foto, la carreggiata è rimasta occupata dai mezzi coinvolti mentre le auto si sono accumulate una dietro l’altra e alcuni pedoni hanno cercato di muoversi ai margini dello spartitraffico. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i disagi alla viabilità sono stati immediati e significativi.

 









