Marsala in lutto per la scomparsa dell’Avvocato Stefano Venuti

È scomparso all’età di 75 anni l’avvocato Stefano Venuti, stimato professionista marsalese che ha svolto con passione e dedizione la sua carriera forense. Cresciuto professionalmente nello studio degli avvocati Andrea e Sebastiano Pellegrino, Venuti è stato apprezzato nel tempo per la sua competenza, il rigore professionale e le qualità umane che ne hanno contraddistinto l’attività.

La camera ardente è allestita presso la sua abitazione in corso Calatafimi n. 5, a Marsala.

I funerali si terranno domani alle ore 16.00 presso la Chiesa Madre di Marsala.

Alla moglie Cettina Marchica e al figlio avv. Federico Sala giungano le più sentite condoglianze della redazione di Tp24.